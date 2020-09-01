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Пьяный депутат на Кубани убил подругу, а потом выкрал ее труп из больницы

Но спустя месяц его не лишили ни прав, ни статуса
Ева МурЕваМур
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Депутат разгуливает на свободе

Депутат разгуливает на свободе

Ранним утром, 2 августа, к воротам приемного отделения Северской центральной районной больницы подкатил автомобиль. Чуть замешкавшись, крупный водитель достал из салона окровавленную женщину. Нетвердой походкой он понес ее к дверям.

- Было очень рано, около семи или восьми утра. Вместо головы у женщины было месиво, - рассказывают «КП» - Кубань» дежурившие в тот день медики.

Им оставалось только засвидетельствовать смерть. Но пока дежурный врач отошел, чтобы вызвать полицию, мужчина с трупом на руках удрал.

Позже выяснится, что за рулем был депутат из станицы Калужской 39-летний Андрей Яковенко (имя и фамилия изменены), на пассажирском сиденье в его машине лежало тело 37-летней Натальи Хацко.

ЛЮБОВЬ ЗЛА

Их роман развивался бурно. За плечами у медсестры краснодарского госпиталя ветеранов Наташи был усталый ранний брак и дочь на выданье. Накачанный крепкий Яковенко — первый парень на деревне — понравился ей с первого взгляда. Образования у него никакого не было, но есть в нем какая-то деловая жилка. Доходы от сдачи в аренду нескольких строительных машин позволяли жить безбедно и регулярно кутить.

- Он вроде в Чечне служил. Потому, говорят, характер тяжелый. Никогда не был женат, - рассказывает «КП» - Кубань» мама погибшей Натальи Любовь Дмитриевна.

С Наташей у них закрутилось, она даже развелась официально с мужем и вернула свою девичью фамилию. То ли хотела начать все с чистого листа в своей жизни, то ли это было условие нового ухажера.

Наталья Хацко боялась ухажера до смерти

Наталья Хацко боялась ухажера до смерти

- Он от ревности ей проходу не давал. Года два они провстречались и она поняла, что он за фрукт. Пьет, а потом устраивает ей допросы с пристрастием. Бил так, что она неоднократно зубы вставляла. А в последнее время слышать плоховато стала. Не раз в полицию обращалась, правда, не знаю, может, и назад заявления забирала, - говорит убитая горем мать. - Он и нам тут устраивал с дедом. Бил окна, рушил все в порыве ярости.

К тому моменту, когда припадки агрессии стали очевидными для Натальи и ее родителей, она твердо решила порвать с ним. Вернулась к себе домой, сменила номер телефона. Но в небольшой станице, где все друг друга знают, скрыться от назойливого любовника не получилось.

- В день ей было по 170 звонков от него, не помогало ничего. Буквально за день до трагедии он прислал ей сообщение, примерно такого содержания: «Ты будешь на горочке лежать, а я на тебя издалека смотреть». Мы поняли, что он говорит про кладбище, - продолжает Любовь Дмитриевна.

При этом параллельно Яковенко крутил романы с другими женщинами, депутатский статус, лихой нрав добавляли ему привлекательности.

- У него там старая любовь школьная проснулась, Наташа даже ездила к этой женщине, чтобы просить ее, не пускать к ней Андрея. Но это не помогло, - говорит мать.

В тот день, 1 августа, Наталья была на больничном. Она дважды сломала одну и ту же ногу и уже больше месяца сидела дома. Но понемногу начала ходить.

- Третьего числа мы собирались ехать на море всей семьей: сын Костя, Лерочка — дочка Наташи и она. А накануне дочь решила встретиться с подругами, - вспоминает Любовь Дмитриевна.

Из-за этих планов на вечер мать на Наташу даже обиделась. В последнее время ее все больше беспокоили угрозы Яковенко.

- Я как будто почувствовала что-то, сейчас понимаю, - говорит она.

Но Наташа отправилась в гости и уже не вернулась оттуда живой.

ТРАГЕДИЯ

Во дворе у школьной подруги Наташи — Инны они засели надолго. Из мужчин, по словам участниц того вечера, был только 31-летний брат погибшей женщины Костя. Но и он ближе к полуночи уехал домой.

- Мы так хорошо сидели, весело. Только Наташа периодически грустнела, когда в очередной раз у нее трезвонил телефон. Весь вечер ей Яковенко названивал, требовал, чтобы она домой ушла. Потом она и вовсе перестала брать трубку. Но сейчас, вспоминая тот вечер, я все больше склоняюсь, что он следил за нами у дома, - рассказывает «КП» - Кубань» Инна. - А потом вдруг появился внезапно.

По словам подруг, которых, к слову, до сих пор никто не опрашивал, они не слышали рокота мотоцикла, но Андрей приехал на нем.

- Он вошел и потребовал, чтобы Наташа с ним уехала. Это было уже около 5 часов утра. Она не хотела. Я тоже сказала, чтобы отстал, но он нахамил мне. А потом взял ее на руки, у нее же ножка еще болела после перелома, и силой усадил в люльку мотоцикла, продолжает подруга Натальи.

Первый парень на деревне погрузился после несчастья в новый роман

Первый парень на деревне погрузился после несчастья в новый роман

К слову, никто из них не догадался сообщить в полицию, что мотоциклист, силой забравший Наталью, был в стельку пьян. Что произошло дальше тогда ранним утром, 2 августа, не знает никто.

Только с пробитой головой и всю в крови Наташу в больницу Яковенко привез уже на машине.

- Где и в какой момент он перетащил ее в машину, неизвестно. Мы только обувь ее по станице собирали, - говорит мама Наташи Любовь Дмитриевна.

В заключении о смерти сказано, что она умерла от черепно-мозговой травмы, полученной в результате ДТП. Но разъезжавшего с трупом, пьяного вдрабадан водителя не лишили даже прав, не говоря о депутатском статусе или свободе.

Кстати, сбежав из больницы с телом Наташи, Яковенко пытался свести счеты с жизнью.

- Я приехала на вызов к мужчине, который пытался покончить с собой. Кровопотеря была сильная, но угрозы жизни не было, - рассказывает «КП» - Кубань» фельдшер скорой в Калужской Жанна Графова. - Он лежал на земле рядом с той машиной. Уже по дороге в реанимацию мне сказали, что труп Натальи Хацко тоже был там.

Сейчас он уже оправился от попытки суицида, и по словам родни Натальи, с головой ушел в новую любовь.

- Андрей, добрый день.

- Да?

- Мы по поводу Натальи Хацко хотели с вами поговорить, - дозвонилась «Комсомолка» до депутата Яковенко. Но он тут же бросил трубку.

КОММЕНТАРИЙ

Родители Натальи Хацко наняли адвоката, чтобы добиться справедливого наказания для убийцы своей дочери.

- Судя по тому, что прошел месяц, а никаких процессуальных решений так и не принято, дело следователи возбуждать не собираются. У нас есть информация, они склоняются к тому, что Наталья сама выпрыгнула из мотоцикла на полном ходу. Но это только со слов Яковенко, - пояснила «КП» - Кубань» защитник Евгения Лещенко. - А вот то, что он уехал с телом, не дождавшись освидетельствования полицейских, уже серьезный аргумент. Мы подали жалобу в суд на бездействие следователя СУ СК по Северскому отделу. Сегодня, 1 сентября, назначено ее рассмотрение.

ЧППроисшествия: ЧП

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