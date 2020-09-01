Избившего сотрудницу анапского тира предпринимателя «простили» за побои, но осудили за хулиганство

Сурен Гелоян. Фото: пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю

Суд поставил точку в громкой истории с избиением сотрудницы тира в Анапе. Напомним, все случилось 1 августа 2019 года на Большом Утрише. 22-летняя Татьяны Федорова вежливо отказала пьяному мужчине, который был с компанией, пострелять. Отказ он воспринял в штыки – сначала дебошир плюнул в девушку, а затем бросил ей в голову винтовку.

Позже выяснилось, что нападавшим оказался 38-летний предприниматель из Крымска Сурен Гелоян. Чтобы ситуацию не пустили на самотек, знакомые и друзья пострадавшей распространили информацию. История получила широкий общественный резонанс. В итоге хулигана задержали. Защищать Таню взялся известный столичный адвокат. В марте он сообщил, что расследование в отношении Сурена Гелояна завершилось. Его обвинили в «Хулиганстве», а также в «Умышленном причинении легкого вреда здоровью». Правда, свою вину сам дебошир не признавал.

После нападения у девушки было серьезное рассечение.

Однако спустя год Татьяна, которая так жаждала справедливости, заявила, что… простила обидчика.

- Я не хочу быть кровожадной и требовать жестокого наказания. Прекрасно понимаю, что лишение свободы понесет за собой вред его семье и детям, - продолжила говорить девушка на камеру, периодически отвлекаясь на бумажку в руках. - Да, мне был нанесен материальный вред, но шрамы зажили, душевные раны затянулись, пришло осознание на милосердие.

За нанесенные побои Сурен Гелоян перечислил Татьяне 450 тысяч рублей, а также извинился в зале суда. В связи с примирением сторон уголовное преследование в отношении предпринимателя по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» прекратили. Но зато дебошира осудили за «Хулиганство». Ему выписали штраф 200 тысяч рублей, более того, оспаривать решение суда он не стал. В итоге мужчине пришлось раскошелиться на 650 тысяч рублей, но это лучше, чем оказаться за решеткой.

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