В Сочи спасли от гибели ежа-альбиноса

Фото: kavkazzapoved.ru

Помните того милого ежика из советского мультфильма, у которого вместо иголок были кудряшки? В жизни тоже можно встретить необычный вид лесного жителя. Так, недавно сотрудница ЮРПСО МЧС России наткнулась на совершенно белого ежонка. Маленький комочек она обнаружила на своем придомовом участке в центре Сочи. Сначала девушка не поняла, кто же это под ногами. Присмотревшись, разглядела - ежик! И, похоже, он альбинос.

- У них, как правило, слабая иммунная система, я боюсь, он не смог бы выжить в дикой природе, - говорит Мария Спиридонова. - Тем более, он еще совсем маленький. Наверное, родился весной этого года.

По словам биологов, отсутствие окраски, действительно, не дает преимуществ такому зверьку. Не в листьях, не в траве он спрятаться не сможет - в дикой природе ему сложно замаскироваться от опасности.

Фото: kavkazzapoved.ru

В итоге девушка решила помочь пристроить белоснежного малыша, за помощью обратилась в Кавказский заповедник. Там на просьбу Марии откликнулись - ежику нашли новый дом. Жить зверек будет в парке «Южные культуры». Там для него уже строят отдельный «апартаменты» - в вольере кроха сможет чувствовать себя комфортно.

К слову, это не первый обитатель, которого будут выхаживать специалисты дендрологического парка.

- Только в этом году в парке были обнаружены и спасены четверо зверей и птиц. На данный момент в вольере живут две белки, спасенные из разоренного гнезда. Их выкормили из бутылочки, - рассказывает инженер паркового хозяйства парка Оксаны Тимченко. - Так что и этому - в прямом смысле - чуду природы в парке будет обеспечен хороших уход и питание.

Фото: kavkazzapoved.ru

А вот с именем для ежа-альбиноса пока не определились. Выбрать его не могут, поскольку сотрудники еще не знают пол зверька.

СПРАВКА «КП»

В природе еж-альбинос встречается крайне редко. На 10 тысяч обыкновенных серых зверят, рождается лишь один - белый. Их отличие от обычных сородичей в цвете кожи, шерсти и колючек, а также цвете глаз - у альбиносов они красные. Белыми ежи бывают из-за генетического нарушения, когда отсутствуют пигменты. Родители же у таких ежей самые обычные серые.