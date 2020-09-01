Есть даже свой планетарий: в Сочи первых учеников принял новый корпус гимназии №6

В Сочи первых учеников принял новый корпус гимназии №6. Фото пресс-службы городской мэрии

В Сочи после капитального ремонта открылся новый корпус гимназии №6. Он рассчитан на 1100 учеников 5-11 классов. Здесь оборудованы кабинеты для профильных инженерных, медико-биологических классов, уроков технологии, географии, химии и физики и иностранных языков.

Фото пресс-службы мэрии Сочи

Кроме того, у учеников гимназии есть возможность изучать астрономию – есть собственный планетарий, на экранах которого можно показывать не только точную картину звёздного неба, но и полноценные фильмы.

Фото пресс-службы мэрии Сочи

Фото пресс-службы мэрии Сочи

В этом же здании первого сентября отпраздновал новоселье Центр инклюзивного образования для 76 учащихся. Уроки начались проводиться в сенсорном кабинете, где, благодаря сочетанию света, музыки, цвета и тактильных ощущений у школьных психологов есть возможность более плодотворно взаимодействовать с детьми с различными особенностями развития.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Сочи открылся Центр инклюзивного образования.