В Краснодаре распахнула двери новая школа на Западном обходе

Елена Воробьева слева и Анна Минькова справа вместе с первоклашками разрезают ленточку школы Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

День знаний в Краснодарском крае ознаменовался открытием четырех новых школ и корпусов. Это дополнительный блок в гимназии №6 в Сочи на 1 100 мест для 5-11 классов, корпус в СОШ№ 6 для 400 ребят начальной школы в Анапе, аналогичный появился и в Новороссийске в школе №24.

В краевой столице, испытывающей острую нехватку учебных мест, открыли филиал школы №16. Она находится на Красных партизан.

При входе у всех мерили температуру и просили надеть маски. Пока дети стояли на торжественной линейке, родители и персонал школы, словно врачи, окружили ребят.

Первый звонок Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

На открытие нового учебного заведения на 1 100 мест приехали вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова и министр образования региона Елена Воробьева.

– Мы никогда так не ждали 1 сентября, как в этот раз, потому что у абсолютного большинства было ощущение, что в традиционном формате этот праздник не состоится. Но к счастью, нам удалось решить эту задачу, и мы встречаем новый учебный год первым звонком на линейке, – сказала вице-губернатор Анна Минькова.

В это 1 сентября школа приняла 820 детей, из которых 155 были распределены по шести первым классам. На линейке также были ученики 9 и 11 классов. Остальных попросили остаться дома из-за угрозы распространения коронавируса.

Всего в СОШ№16 6 первых классов Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

- Школа будет учиться в одну смену. Это дает широкие возможности для дополнительного образования: танцы, музыка, спорт - все это будет доступно, - объявила собравшимся вице-губернатор Анна Минькова. – Школа оборудована четырьмя спортивными залами, а также физически и химическими кабинетами, залами робототехники, а также хореографии.

Родители первоклашек тут же начали перешептываться, мол, мы бы так учились, как наши дети.

Первоклашки начинают свой путь образования Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

После официально части перед гостями Дня знаний выступили школьные коллективы. Ребята танцевали и пели, а родители улыбались, некоторые мамы даже плакали от умиления. Еще бы, ребенок в свеженькой форме идет в только что построенную новую школу. Все красивое, чистое и светлое.

После завершения официальной части чиновники прошлись по школе, оценив готовность. Затем, как раз прошел первый урок, посвященный безопасности, и первоклашки пошли в столовую.

Вице-губернатор Анна Минькова тоже туда отправилась .

- Как работает пищеблок? Хватает ли людей и оборудования? – спросила Анна Минькова у работников столовой.

- Да, у нас все есть, все чистое, новое. Работать одно удовольствие, - ответили повара.

Кстати, за последнее время в Краснодарском крае построено 36 школ, в ближайших планах еще 14. Часть из них – в Краснодаре.

За последнее время в Краснодарском крае построено 36 школ Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

- Краснодар страдает от нехватки школ. У нас ежегодный прирост детей порядка 20 тысяч. Мы пока едва успеваем, не можем так быстро строить, как пребывают дети. Однако мы стараемся, возводим школы по всему краю, - сказала вице-губернатор Анна Минькова. – 16-я школа будет учить детей в одну смену, однако у этого района города есть перспективы роста.