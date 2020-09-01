Кубань будет моделью развития всей страны в целом

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубань ежегодно приезжают тысячи отдыхающих. Среди желающих провести каникулы на крупнейшем курорте страны туристы не только из разных регионов России, но и из-за рубежа. Большая часть коммунальных сетей построена в 70-80-х годах. На данный момент они изношены, однако нагрузка на инфраструктуру только возрастает. В горячий сезон это приводит к перебоям с водой, электроснабжением, не справляется и канализация.

Поэтому на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, которая прошла в Краснодаре, глава региона Вениамин Кондратьев обратил внимание на то, что инфраструктуру в курортных городах края необходимо развивать.

- Сейчас разрабатывается федеральная программа по развитию туризма, – обратился глава региона к председателю Правительства России. - Просим включить туда мероприятия, которые помогут региону решить глобальные проблемы, заложить средства в модернизацию и строительство инфраструктуры.

Михаил Мишустин сказал, что предложение Кондратьева правительство рассмотрит.

– Краснодарский край, – это одна из самых важных здравниц России. Я обсужу ваши предложения с вице-премьером Дмитрием Чернышенко, – сказал премьер-министр. - Попросил бы вас это оформить и направить в правительство. Рассмотрим, чем можем – поможем обязательно. Краснодарский край будет украшением нацпроекта по туризму.

ЗВОНОК ПО ПОВОДУ

- В России два основных направления развития туризма – внутренний и морской (на побережье). Как показал этот сезон, мощностей российских морских курортов недостаточно - мы видим переполненные пляжи. На сегодняшний день стоит проблема модернизации инфраструктуры, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве России Алексей Зубец. - Если мы говорим о Черноморском побережье, то здесь есть проблемы и с инфраструктурой, и с качеством средств размещения.

По мнению эксперта, если дополнительный нацпроект по туризму будет реализован, то это положительно отразиться на развитии региона. А значит, удастся увеличить возможности по приему туристов, которые смогут разместиться в гостиницах, отвечающих всем мировым стандартам.

- На сегодня речь идет о том, что россияне должны получить возможность гораздо более широкого разнообразного досуга. Для этого необходимо существующую инфраструктуру модернизировать, - объясняет Алексей Зубец. – Учитывая, что Кубань – один из ключевых регионов России. В будущем край будет моделью развития всей страны в целом.

Как говорит эксперт, в Краснодарском крае сходятся сразу несколько векторов развития: сельское хозяйство, транспорт, портовые инфраструктуры, инновационные производства.

- Таких регионов в России, наверное, больше и нет, с этим и связан интерес правительства к тому, чтобы на этой территории инновационно-опережающее развитие двигалось быстрыми темпами. Тем более, что Кубань в лидерах по темпам приема мигрантов. Это говорит о высоком качестве жизни. Поэтому нужная такая инфраструктура, чтобы люди не разочаровались, - добавляет директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве России Алексей Зубец.