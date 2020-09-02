Коронавирус в Краснодарском крае на 2 сентября 2020: в регионе начался самый необычный учебный год

Число заболевших пока не снижается Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 2 сентября 2020 года. Региональный оперативный штаб продолжает ежедневно информировать о заболеваемости COVID-19.

По последним данным, за минувшие сутки зафиксировано 88 новых случаев заболевания коронавирусом, 36 из них приходятся на Краснодар. Среди заболевших - мэр кубанской столицы Евгений Первышов.

Между тем, в крае начался учебный год. Теперь вместе с ручками и тетрадками в портфеле у школьников - антисептик, маски и собственная кружка для воды. Родителей просят проработать меры безопасности с детьми. Среди них - обязательное мытье рук.

Таким образом общее число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае достигло 11 382, при этом выписаны с выздоровлением 9377 пациентов. Лечение продолжают 1756 человек, из них 32 подключены к ИВЛ, еще пятеро находятся на ЭКМО.

За сутки скончались сразу пять пациентов, а общее число жертв инфекции достигло 187.

Коронавирус в Анапе 2 сентября 2020

В Анапе за последние сутки зафиксирован один новый случай заболевания.

Коронавирус в Сочи 2 сентября 2020

В сочинских больницах число пациентов с коронавирусной инфекцией выросло еще на три человека.

Коронавирус в Геленджике 2 сентября 2020

В Геленджике за последние 24 часа один новый случай заболевания.

Коронавирус в Туапсе 2 сентября 2020

В Туапсинском районе за минувшие сутки зафиксирован два случая COVID-19.

Коронавирус в Ейске 2 сентября 2020

В Ейском районе за последние 24 часа один новый случай заболевания.