От М4 до «Тавриды»: Новую дорогу от Краснодара к Крымскому мосту построят до конца 2024 года

Трасса Таврида Фото: Минтранс России

Этим летом сотни тысяч туристов, решивших поехать к Черному морю на автомобиле, наверняка попадали в пробки. Одним из самых проблемных участков оказался отрезок в районе хутора Коржевский на пути к Крымскому мосту.

На днях на полуострове открыли для движение по трассе «Таврида», соединившую Керчь и Севастополь, однако в пик сезона, чтобы добраться до нее, нужно постоять в пробках в Краснодарском крае.

В скором будущем эта проблема будет решена. Трассу М4 «Дон» и «Тавриду» соединит скоростная магистраль. Об этом Владимиру Путину сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих.

Карта новых участков дорог в Краснодарском крае Графика: Рустам НАРХОДЖАЕВ

ЧЕТЫРЕ ПОЛОСЫ В КРЫМ

К Крымскому мосту организуют два подхода – северный и южный.

- Северный предлагает строительство Дальнего западного обхода Краснодара. Он уже запроектирован, трасса отбита, сейчас оформляется земля, археология. В сентябре мы заключим контракт на стройку, - рассказал министр транспорта.

Дальний западный обход Краснодара пройдет от трассы М4 в районе Динской, севернее станицы Новотитаровской, восточнее Нововеличковской, далее через хутор Копанской к Белозерному. Завершить строительство этого участка протяженностью 51,2 километра планируют в 2023 году.

От Белозерного до Крымского моста построят совершенно новую дорогу А-289 параллельно уже существующей трассе. Контракт на проектирование и строительство первого этапа протяженностью 68 километров от Славянска-на-Кубани до хутора Белого был заключен 31 марта. Его сумма более 59 млрд рублей. По контракту все работы будут завершены до конца 2024 года. Стройка начнется уже в следующем году.

Первый этап новой трассы А-289 от Славянска-на-Кубани до хутора Белого начнут строить в 2021 году Фото: Упрдор Тамань

- Дорога пройдет в обход населенных пунктов и обеспечит скоростное сообщение между Кубанью и Крымским полуостровом. Существующая дорога имеет в основном две полосы движения в обоих направлениях и проходит через множество населенных пунктов. Это приводит к многочисленным заторам, особенно в курортный сезон. Проблема будет решена благодаря устройству четырехполосной проезжей части и возведению сразу нескольких искусственных сооружений. Так как дорога пройдет по новому направлению, ограничения движения на существующем участке вводится не будут, - пояснили в пресс-службе ФКУ «Упрдор Тамань».

Контракт на строительство второго этапа дороги от Белозерного до Славянска-на-Кубани протяженностью 51 километр планируют заключить в октябре.

Общая протяженность обоих этапов новой трассы А-289 - 119 километров.

ЮЖНЫЙ МАРШРУТ

Южный маршрут подъезда к Крымскому мосту пройдет от Геленджика через Новороссийск, Анапу и Джемете по дороге А-290. Она тоже станет четырехполосной на всем протяжении.

- Где-то запланирована реконструкция, где-то - капитальный ремонт, - пояснил Евгений Дитрих. – Несколько развязок построим в Геленджике. Запроектировали первую очередь обхода Новороссийска.

В городе-герое новая дорога протяженностью 12,7 километра соединит улицу Портовую и Цемдолину.

ТРАССУ ДЖУБГА – СОЧИ НЕ ЗАБЫЛИ

О новой трассе Джубга – Сочи в Краснодарском крае мечтают давно. Эта трасса всегда загружена в курортный сезон, а головной боли водителям в прямом смысле слова добавляет серпантин.

- Мы отработали все плановые финансовые параметры по Черноморскому побережью до Сочи. Новая трасса Джубга – Сочи пойдет выше в горы в трех-пяти километрах от существующей, - рассказал о планах министр транспорта.

Освободившуюся территорию планируют использовать для развития туризма. Строить дорогу предлагается в три этапа – обход Сочи, обход Лазаревского и обход Туапсе.

- Сегодня, к сожалению, пока финансовые возможности не позволяют это начать. Тем не менее, когда к концу октября мы будем формировать новую редакцию нацпроектов для комплексного плана магистральной инфраструктуры, сделаем новый федеральный проект. Он называется «Южный кластер», в него все эти объекты будут включены. Сейчас идут дискуссии, в том числе и финансистами, как и когда мы это можем сделать, - заключил Евгений Дитрих.