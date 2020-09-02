Приток воды в Краснодарское водохранилище упал до критически низкой отметки

Уровень воды в Краснодарском водохранилище упал ниже критических отметок Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Ситуация на Краснодарском водохранилище продолжает оставаться критической. Из-за засухи его уровень упал на 11 сантиметров ниже отметки «мертвого объема» и по данным на утро 2 сентября составляет 25,74 метра. Исторический минимум 1994 года составляет 25,20 метра.

Краснодарское водохранилище продолжает сбрасывать 80 кубометров в секунду, обеспечивая так называемый «санитарный попуск». Это минимальный объем, который позволяет функционировать водозаборам на Кубани ниже по течению. В случае снижения рискуют остаться без воды Анапа и Темрюкский район. Для этого приготовлен запас воды в Варнавинском водохранилище.

- Обследование показало, что, несмотря на маловодие, водозаборы обеспечены водными ресурсами в полном объеме, - сообщают в Кубанском бассейновом водном управлении.

По прогнозам синоптиков, в сентябре приток в Краснодарское водохранилище должен составлять от 80 до 120 кубометров в секунду, что позволит немного компенсировать потери воды за лето.

Однако по данным на утро 2 сентября, приток воды не превышает 26 кубометров в секунду и это минимальное значение за последние месяцы.

По словам специалистов, ситуация продолжит оставаться критической в ближайшие три-четыре недели.

Только цифры

Краснодарское водохранилище

Форсированный уровень 35,23 метра. Объем - 2590 млн м3

Нормальный подпорный уровень – 32,75 метра. Объем 1798 млн м3

Состояние на 2 сентября. Уровень 25,74 метра (приток 26 м3/сек, расход 81 м3/сек). Объем 179 млн м3

Минимально допустимый уровень – 25,85 метра. Объем 192 млн м3

НАГЛЯДНО

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