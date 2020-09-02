Из-за засухи на Кубани расплодились ядовитые пауки: какие из них опасны, а какие только выглядят устрашающе

Пауки-саки неопасны для человека

Стоило только одной зиме не припорошить снежком благодатные кубанские земли, тут же из-под каждого бревна или сухого листка показалась устрашающая челюсть ядовитого насекомого. Жители станицы Динской рядом с Краснодаром, к примеру, никогда не встречали раньше огромных белесых членистоногих, а тут - пруд пруди.

- Вот такое нечто мы обнаружили с мужем в шерстяном носке, который занесли с улицы. Сняли с веревки и что-то ужалило, - демонстрирует на видео паука внушительных размеров жительница улицы Лесной.

А вот каракурт может доставить много неприятностей

К слову, этот вид живет на Кубани давно и, несмотря на кажущуюся агрессивность, относительно безопасен.

- Все пауки ядовитые. Разница лишь в количестве яда, который он впрыскивает в жертву. Это особенности насекомых таким способом добывать себе пищу. Пауки-саки - неопасны для человека. Укусит, да, но умереть от этого нельзя. Человек может почувствовать недомогание, может, даже тошноту или рвоту. Они всегда водились в больших количествах в Краснодарском крае, - говорит биолог Вениамин Голубитченко. - А после теплой зимы, видимо, большинство яиц выжили и они расплодились.

Однако вот кого, действительно, стоит опасаться в кубанских ареалах - это южно-русского тарантула, каракурта и паука-крестовика. Эти ядовитые насекомые живут в земле, роют норы.

- В жилище человека такой паук может попасть только случайно и поспешит покинуть его при любой возможности. Но если вы находитесь на отдыхе в палатке, к примеру, отправились в поход по прекрасным кубанским степям и лесам, то проверяйте обувь и одежду, прежде чем надеть, - продолжает биолог.

Кстати, по мнению специалиста, не менее опасны в такой ситуации и обычные полевые мыши. Они могут быть разносчиками смертельной заразы.

- Меня с молодости учили, когда мы ходили в походы, встряхивать одежду. Мышь тоже может укрыться в сапоге часто. Если ее прижмешь ногой, она укусит и занесет столбняк, к примеру, - говорит Вениамин Голубитченко.

Опасен и тарантул в наших широтах. Фото: Вениамин Голубитченко

Что касается пауков, то, по словам биолога, они не укусят, если любопытный турист не сунет руку в его нору. А если это все-таки случилось, то пострадавшему нужно создать спокойные условия, чтобы яд не так быстро распространялся с кровотоком по организму.

- Лучше перетянуть в этом случае место укуса и выпить антигистаминное средство. И, конечно, вызвать скорую, - продолжает биолог. - Обязательно нужно в этом случае сфотографировать того, кто укусил, чтобы потом медики знали, что с этим делать.

В целом, простые меры безопасности, известные с давних времен, могут уберечь вас от неприятностей.