В Краснодарском крае могут отменить очередные «коронавирусные ограничения»

Фото: circus-sochi.ru

Режим повышенной готовности в регионе все еще действует. Несмотря на то, что большинство «коронавирусных мер» отменено, все же есть некоторые запреты. Так, например, по-прежнему нельзя проводить массовые мероприятия, в том числе концерты. Фудкорты в ТЦ работают в формате на вынос. Не открылись до сих пор театры, кинотеатры и цирки. Последнего, дети ждут, как никогда. В последний раз на представлениях ребятня была в марте до начала карантина. Все это время родители на какие только ухищрения не шли, чтобы разнообразить досуг своего чада. Сейчас же, когда эпидситуация в крае улучшается с каждым днем, мамы и папы надеются услышать хорошие новости.

И вот стало известно, что первым в России после снятия запретов заработает цирк в Сочи. Как сообщили в Росгосцирке, новый сезон предполагается открыть 12 сентября большой премьерой в цирке курорта.

- Мы представим четыре новых коллектива с четырьмя новыми программами, четыре новые программы уже существующих коллективов и четыре обновленные программы, – рассказала замгенерального директора по творчеству и зарубежному сотрудничеству Елизавета Гамбург. – Такого в истории Росгосцирка еще не было, чтобы столь мощная творческая команда зашла и единовременно осуществила столь мощную творческую перезагрузку.

Правда, как удалось узнать «КП» - Кубань», масштабного представления со зрителями в Сочи не планируется. Причиной тому стали действующие ограничения.

- Премьера, увы, будет закрытой, она пройдет в формате творческой коллегии Росгосцирка, будут также несколько критиков, - объясняет «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отдела по связям с общественностью Росгосцирка Яна Виноходова. – Сама премьера в глобальном понимании переносится.

Возобновить полноценную работу цирки смогут лишь после разрешения властей региона.

- Мы надеемся, что это произойдет в октябре, - добавляет Яна Виноходова. - Некоторым регионам циркам разрешили работать, но только с 50% заполнением зала. Но тут есть нюанс – все-таки затраты на программу очень большие, при таком количестве зрителей работа будет убыточной. Но, стоит отметить, в той же Тульской области разрешили представления в цирках со стопроцентной посадкой. Хочется верить, что в ближайшее время все ограничения снимут и в Краснодарском крае.