Фото: instagram.com/ari_gol1000/

Бразильский нападающий «Краснодара» Ари отдал свои тапочки босоногой бабушке. Футболист ехал на машине по Краснодару со своей женой Натальей и заметил, что по улице босиком идет женщина.

Ари остановился, разулся и отдал ей свои тапочки. Происходящее сняла на видео жена спортсмена. Наталья призналась, что не смогла сдержать слез.

- Безгранично доброе сердце моего мужа. Увидел на улице бабушку босиком, остановился и отдал ей свою обувь. Я прослезилась в машине. Горжусь. Будьте добрыми, - пишет Наталья.

На кадрах видно, что Ари дал бабушке немного денег и обработал ей руки антисептиком.

- Это очень хорошо! – слышны в кадре слова Ари.

- Дай бог вам всего-всего доброго! – ответила женщина.

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