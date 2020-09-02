В Анапе полицейские вынесли из пожара женщину-инвалида

Руководитель станичного отделения УУП и ПДН Александр Шубенков - один из тех, кто спас женщину.

Все случилось в станице Анапской Краснодарского края. Пожар вспыхнул в одном из частных домов на улице Набережной. Здесь живет пожилая женщина, правда, самостоятельно передвигаться она не может. Родные ухаживают за пенсионеркой и всегда стараются помогать ей. О том, что их не оказалось на месте в то время, когда начался пожар, до сих пор себя корят.

Возгорание произошло в хозпостройке около жилого дома. Черные клубы дыма, струящиеся из окон, заметили правоохранители, которые возвращались с работы домой.

- Подполковник полиции Сергей Лукашев и младший лейтенант полиции Павел Гончаров шли с дежурства, когда увидели, что горит дом, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в краевом главке.

Фото: ГУ МВД по краю.

Увидев, что горит хозпостройка они стали тушить пожар сами - в ход шло все, что попадалось под руки.

- Спустя некоторое время столб черного дыма над частными домами увидели начальник местного пункта полиции Александр Егоров и руководитель станичного отделения УУП и ПДН Александр Шубенков, - добавляют в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Они также прибежали на место происшествия.

Во время тушения огня полицейские увидели пожилую женщину, которая находилась в доме рядом с полыхающей постройкой. Помещение было сильно задымлено, состояние женщины ухудшалось - ей нечем было дышать. Правоохранители бросились к ней и вынесли пострадавшую на улицу. Пенсионерку тут же передали прибывшим врачам.

Племянник пострадавшей Дмитрий Бубенцов не устает благодарить правоохранителей. Фото: ГУ МВД по краю.

- Полицейские бросались в огонь, не щадя себя, - рассказывает племянник пострадавшей Дмитрий Бубенцов, который не устает благодарить правоохранителей. - Огонь тушили водой, которую набирали из-под крана, заливали пламя и водой, которая была в бутылках. Они раньше МЧС прибыли, если бы не они, думаю, все было бы печальнее.

Благодаря сотрудникам полиции возгорание не перекинулось на соседний дом, а жизни и здоровью женщины сейчас ничего не угрожает.