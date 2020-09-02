Жительница Краснодара скрутила вора на своём участке

Фото: паблик «ЧП Краснодар»

Жительница краевой столицы скрутила вора на своём участке, где строится дом. Она объяснила, что ведет работы на свои небольшие средства, денег не хватает, а тут ещё стройматериалы стали пропадать. Неделю назад со стройки пропало железо на 20 тысяч рублей. Инцидент произошел 2 сентября после полудня.

Преступники не смогли взломать в кладовке замок, сорвали кушу, вытащили чайник, тележку, инструменты, удлинители. Не побрезговали даже туалетной бумагой.

- Я увидела, как с моего участка, на котором иде т строи ка, через забор, с моими вещами в ведрах перепрыгивают два парня, - сообщила подробности отважная краснодарка.

Фото: паблик «ЧП Краснодар»

Злоумышленники явно не ожидали увидеть хозяйку и пустились наутёк.

- Они побежали, а я за ними. В конце концов, получилось задержать одного: соседи помогли, - продолжила рассказ женщина.

По ее словам, с вором был напарник с темно-русыми волосами, ростом примерно 1,8 метра, в серои футболке и в длинных шортах.

Фото: паблик «ЧП Краснодар»

Как выяснилось, парни раньше промышляли в садоводческом товариществе «Дружба-1». За неделю они обворовывали примерно по два дома.

Краснодара написала два заявления в полицию: о данном инциденте и недавней пропаже железа.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодаре бойцы Росгвардии поймали вора в частном доме. Его застали врасплох на месте преступления.