Коронавирус в Краснодарском крае на 3 сентября 2020 года: Вениамин Кондратьев обновил указ о режиме повышенной готовности

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 3 сентября 2020 года.
Фото: Артем КИЛЬКИН
«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 3 сентября 2020 года. Региональный оперштаб продолжает ежедневно информировать о заболеваемости COVID-19 на Кубани. По последним данным, за сутки заболели 88 человек, с начала пандемии коронавирус подтвердился у 11382 человек.
Статистика по заразившимся коронавирусом в Краснодарском крае. Инфографика: Яндекс.
- 29 человек находится в тяжелом состоянии на ИВЛ, 5 пациентов – на ЭКМО в краевой больнице №1, - сообщают в региональном минздраве.
9377 пациентов выздоровели, при этом 64 человека выписали за последние сутки.
Статистика по вылечившимся от коронавируса в Краснодарском крае. Инфографика: Яндекс.
Режим повышенной готовности снова продлен в Краснодарском крае. По решению губернатора Кубани «коронавирусные ограничения» будут действовать до 18 сентября включительно.
В Краснодарском крае сохраняется масочный режим, а еще жителей по-прежнему могут отправить на карантин, в случае несоблюдения ограничений. Кроме того, остались и жесткие меры, которые жители края обязаны соблюдать - в частности, режим самоизоляции. Его должны соблюдать люди старше 65 лет, а также те, кто находится в группе риска из-за хронических заболеваний и серьезных недугов.
Коронавирус в Анапе 3 сентября 2020
В Анапе за последние сутки зафиксирован один новый случай заболевания.
Коронавирус в Сочи 3 сентября 2020
В сочинских больницах число пациентов с коронавирусной инфекцией выросло еще на три, в том числе 13-летний подросток.
Коронавирус в Геленджике 3 сентября 2020
В Геленджике за последние 24 часа один новый случай заболевания.
Коронавирус в Туапсе 3 сентября 2020
В Туапсинском районе за минувшие сутки зафиксировано два случая COVID-19.
Коронавирус в Ейске 3 сентября 2020
В Ейском районе за последние 24 часа один новый случай заражения.