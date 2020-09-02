Раскуплены все «пятишки»: Жители Краснодара остались без воды

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В Восточно-Кругликовском микрорайоне Краснодара отключили питьевую воду. По словам жителей, краны замолчали примерно середине дня 2 сентября. Кто-то увидел объявление о предстоящем отключении воды в полночь на сутки. Но что же отключать, когда «живительной влаги» в квартирах итак нет. Без воды остались также жители улицы Черкасской и Героев-разведчиков.

Ситуация усугубляется тем, что страдают жильцы многоэтажных (в основном, 16-этажных) домов. Говорят, что напор воды очень слабый, и насосы просто «не тянут».

- Мы сидим без воды вот уже больше восьми часов, целый рабочий день, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» краснодарцы. – Излишне напоминать, что в такую жару жизнь без воды – настоящая пытка. Вдвойне тяжело семьям с маленькими детьми.

Жители поспешили запастись «пятишками», да не тут-то было. В близлежащий магазинах вода закончилась через два часа после отключения.

- Самое страшное, что мы даже не можем узнать перспективы. В коммунальной энерго-сервисной компании трубки никто не берет, запущен автоответчик, - пожаловались жители.

«Комсомолке» коммунальная энерго-сервисная компания ситуацию не прокомментировала.

Ранее «Комсомолка» писала, что из-за аномальной засухи приток воды в Краснодарское водохранилище упал до критически низкой отметки. МЧС подготовил технику на случай отключений воды в регионе.