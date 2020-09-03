Под Краснодаром в полицию сообщили о разгуливающем по школе мальчике с автоматом

Кто сообщил в полицию, выясняется

Два дня назад прозвенел первый звонок. Но, видимо, не все ребята обрадовались началу школьных будней. Утро 3 сентября в учебном заведении станицы Старокорсунской, что под Краснодаром, началось не спокойно. Неизвестные сообщили в полицию, что один из учеников ворвался в школу с автоматом и заставил детей вместе с учителями прятаться по кабинетам.

После сообщения на место выехали правоохранители. Местные жители сообщили, что возле здания разъезжали полицейские машины, но информация о школьнике с автоматом не подтвердилась.

- На место выезжала оперативная группа, сообщение о подозрительном гражданине оказалось ложным, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому края.

Сейчас устанавливается, кто делал звонок полицейским, выясняются подробности случившегося. Не исключено, что со школьником удалось договориться и утихомирить его. Но есть вариант, что это была чья-то не смешная телефонная шутка.