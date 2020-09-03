«Моего сына – подменили в роддоме»: мать добивается расследования дела, считая, что ее ребенка передали в другую семью

В роддоме уверяют - никакой ошибки со стороны медицинского персонала не было. Фото: Лиана ЯНКИНА

Жительница Армавира, потерявшая своего новорожденного ребенка, отказывается верить в смерть сына. Женщина считает, что ее малыш не умер - его просто отдали в другую семью. Потому вот уже три года она пытается добиться возбуждения уголовного дела.

Появился на свет раньше срока

Наталья Пугачева по образованию педагог, уже не первый год работает в школе. Детей очень любит, вместе с мужем воспитывают сына. О втором малыше пара мечтала давно. Супруги долго молились, верили – и вот долгожданная радостная новость, настоящий подарок свыше.

Поводов для беспокойства у Натальи не было - беременность протекала хорошо, малыш развивался как надо, никаких патологий выявлено не было.

- Родила своего сына я в пятницу, 11 августа, 2017 года, правда, немного раньше срока – на 35-й неделе. Сразу после появления на свет он закричал – все было нормально. Я даже своего мальчика успела рассмотреть, ручки-ножки были целыми, запомнила его лицо, - вспоминает тот день Наталья Пугачева. – А на второй день врач ошарашил меня, сказав, что сын якобы умер. Причиной смерти стала пневмония, из-за которой начался отек мозга.

Но мать отказывалась в это верить, пока не увидит своего мальчика.

Новорожденного отвезли в морг, но вскрытие, по словам Натальи, назначили только на понедельник, 14 августа.

- Но в итоге стали морочить мне голову, сейчас, говорят, не можем вам отдать. Тело ребенка показали лишь через 10 дней, но своего сына я не узнала, это не мой малыш! – продолжает Наталья. - Во-первых, умерший малыш, которого нам отдавали, был другой национальности, во-вторых, трупные пятна на теле говорили о том, что умер он гораздо раньше, прежде чем я родила своего сына. У меня много родственников – медиков, много вопросов им задавала.

«Оплакивать чужого ребенка не буду!»

В результаты генетических экспертиз, которые выдали на руки, женщина верить также отказалась. Потому она решила узнать мнение экспертов в других регионах.

- В заключениях очень расплывчато написано, что вероятно, может, я являюсь матерью данного трупа ребенка. В процентном соотношении, как сказала эксперт-генетик, - 99,9% вероятность, но мне все равно непонятно, почему нет точности, - добавляет Наталья Пугачева.

Тело мальчика женщина не забирала 4,5 месяца, но все-таки семья приняла решение похоронить его.

- Честно, вам признаюсь, хожу только могилку убирать. Зачем я буду оплакивать чужого ребенка, это не мое горе! – заявляет Наталья Пугачева. – Мой сын жив, я уверена, что его передали в другую семью. Поэтому и решила придать огласке свой случай в надежде, что пройдут новые разбирательства, будет найден человек, который подменил моего малыша, и я вновь увижу своего сына.

КОММЕНТАРИЙ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ

После того, как Наталья написала заявление, Следственный комитет начал разбирательства.

- В рамках расследования уголовного дела были проведены генетические-судебные экспертизы, кроме того, было эксгумировано тело ребенка. Выводы экспертов подтвердили, что заявительница является биологической матерью погибшего ребенка, - сообщают «КП» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю.

По данным комиссионной судебно-медицинской экспертизы, смерть ребенка наступила из-за врожденного заболевания.

- Причинно-следственная связь между выводами медицинских работников и наступлением смерти новорожденного отсутствует, - добавляют в СУ СК по региону.

ЗВОНОК В БОЛЬНИЦУ

- Расследованием занимались следователи. Мы предоставили всю необходимую документацию. На сколько мне известно, проведены все необходимые экспертизы, доказывающие, что никакой ошибки со стороны медицинского персонала не было, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» главный врач «Перинатального центра Армавира» Руслан Алчаков. – Заявления о подмене ребенка – это, конечно же, неправда.