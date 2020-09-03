Замглавы Кущевки остался при должности после суда из-за липовой инвалидности

Слева направо: замглавы Михаил Брайков, директор МКУ «СРКС» Иван Довгань, глава Кущевской Евгений Фирсов Фото: Администрация Кущевского сельского поселения Кущевского района

Заместителя главы, курирующего вопросы ЖКХ и инженерной инфраструктуры, Михаила Брайкова поймали на фальсификации инвалидности. В конце мая 2016 обратился в местную медико-социальную экспертизу с требованием оценить его здоровье.

К документам Брайков приложил липовое направление от Кущевской ЦРБ, а еще копии сфабрикованных протоколов рентгенологического исследования, копию левой выписки, что он якобы две недели лежал в травматологии. Но и это еще не все. К своему пакету «справок» он добавил копию фиктивного заключения врача-ортопеда, которое гласило, что пациенту нужна операция – тотальное эндопротезирование коленных суставов.

6 июня Михаила Брайкова признали инвалидом третьей группы.

- Таким образом, он незаконно приобрел право на получение ежемесячной социальной пенсии по инвалидности, ежемесячной денежной выплаты как инвалид третьей группы, а также выплаты взамен льгот на жилищно-коммунальные услуги, - говорится в постановлении Кущевского районного суда.

На следующий же день Михаил Брайков подал документы в пенсионный фонд с заявлением о назначении ему выплат по инвалидности с 31 мая 2016 года бессрочно. А также попросил министерство труда компенсировать ему оплату ЖКХ. С 1 июля государство оплачивало ему и коммунальные счета.

Так продолжалось до ноября 2018 года, когда «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Краснодарскому краю» Минтруда России проводила повторную оценку состояния здоровья инвалидов. Тогда выяснилось, что Брайков не страдает заболеванием коленных чашечек, что операцию ему делать вовсе не надо.

- Так как инвалидность не установлена, то соответствующий статус человека отменен. С 1 января 2019 года Брайкову были прекращены ежемесячные денежные выплаты, социальной пенсии и компенсационной выплаты взамен льгот на жилищно-коммунальные услуги, - говорится в приговоре суда.

Далее дело пошло к правоохранителям, которые посчитали, что за все время своей «инвалидности» (2,5 года) Брайков получил 494 тысячи рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат».

Стоит отметить, что замглавы не сопротивлялся и признал свою вину, более того, он компенсировал весь причиненный государству ущерб. Именно это позволило чиновнику избежать заключения под стражу. Он отделался штрафов в 200 тысяч рублей.

На сегодняшний день Брайков, несмотря на свое криминальное прошлое, работает в администрации Кущевки и подписывает документы на основании исполнения обязанностей главы, пока сам глава находится в отпуске.

- С точки зрения закон выходит, что нет оснований для отстранения чиновника от должности, потому что, во-первых, преступление не связано с его работой и зоной ответственности, как госслужащего. Во-вторых, статья, по которой осужден Брайков, не предполагает запрета за занятие каких-либо должностей, - пояснил «КП» - Кубань» официальный представитель прокуратуры Краснодарского края Антон Лопатин.