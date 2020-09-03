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Каждый родитель мечтает, чтобы его чадо отличалось от сверстников умом и талантами. Распознать и развить способности у ребенка можно в специальных образовательных заведениях. Так, в Сочи заработает инновационный центр раннего физического развития детей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Он расположился на улице Навагинской недалеко от «Музея спортивной славы города Сочи». Набирать ребят будут в возрасте от двух до семи лет. В новом учебном году на занятия отправятся 300 юных жителей города. Кстати, здесь предусмотрен целевой набор. Талантливые дети, имеющие предпосылки к спорту высоких достижений, смогут обучаться бесплатно.

- Многие мамы и папы торопятся отдавать своих детей в профильные спортивные школы и секции в надежде сделать упор на ранней спортивной специализации, - говорит руководитель «Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике» Татьяна Полионова. - Это не всегда обосновано, и может привести к утомляемости детей и даже травматизму.

По словам вице-президента Федерации Художественной гимнастики Краснодарского края, ребенка нужно подводить к занятиям спортом путем всестороннего физического, духовного и творческого развития. Простым языком, ребят надо подготовить к физическим нагрузкам.

- Нужно создать базу для творческого развития и только к 6-7 годам, на основе этого опыта, приводить их в спорт, - добавляет Татьяна Полионова.

Детей ждет развивающая гимнастика с последующим направлением в художественную и спортивную гимнастику. Кроме того, предусмотрены дополнительные занятия по актерскому мастерству, рисованию, современному танцу и шахматам. Будут бесплатные лекции и для родителей, где расскажут о здоровом питании и семейной психологии.

- Мы приветствуем инициативу Инновационного центра Олимпийского комитета России и краевой Федерации художественной гимнастики по открытию для детей такого центра, деятельность которого направлена на развитие как спортивных, так и интеллектуальных способностей дошкольников, - сказал директор департамента спорта и физической культуры администрации Сочи Сергей Пилосян.

Центр откроется в середине сентября 2020 года.