В Новороссийске несколько лет незаконно застраивали леса и побережье Черного моря

Фото: Инстаграм мэра Новороссийска

Краевая проверка выявила массу нарушений при застройке Новороссийска. Более трех тысяч гектаров лесного фонда заняты под жилье. Такой вывод сделала межведомственная группа по соблюдению градостроительного и земельного законодательства в черноморском городе. Напомним, что в Новороссийске комиссия работал по поручению губернатора региона Вениамина Кондратьева.

– Выявлены факты застройки в водоохранной зоне и в границах береговой полосы, которые были узаконены через суд. Рабочая группа провела анализ этих судебных дел, - подытожил вице-губернатор Сергей Болдин.

По его словам в большинстве случаев местная власть даже не пыталась обжаловать подобные решения. Результатом такого подхода стало исключение земель из муниципальной собственности.

Краевая комиссия проанализировала и другие документы, в числе которых разрешения, выданные на строительство. Среди рекомендаций межведомственной группы - необходимость увеличения количества зеленых зон и особо-охраняемых природных территорий, восстановление лесопаркового пояса.

В состав комиссии, которая работала в Новороссийске вошли представители краевых и федеральных ведомств, а также общественных организаций.

Напомним, что в Краснодарском крае завершается работа по корректировке генпланов муниципалитетов и приведению их в соответствие с правилами землепользования и застройки. Это позволит не допустить застройки лесных зон, обратили внимание в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, что краевая комиссия выявила в Северском районе факты выделения лесных угодий под застройку.

Ранее «Комсомолка» писала, что согласно распоряжению краевых властей, до начала сентября 2021 года работа по корректировке генпланов в городах и районах региона должна быть завершена и приведена в строгое соответствие с законом.