Готовятся к новому карантину: на случай возвращения пропусков, жители края ищут обходные пути в Краснодар

Страх карантина превратился в психоз Фото: Виталий ТИМКИВ

Карантин в Краснодарском крае, как оказалось, пугает его жителей даже больше, чем сама причина вынужденного домоседства - болезнь. Несмотря на все уговоры и даже угрозы властей, в общественном транспорте - главном рассаднике инфекций - пассажир в защитной маске выглядит белой вороной. Зато большинство испытывают, похоже, признаки настоящего психоза из-за пережитой трехмесячной изоляции.

- У нас на работе всерьез обсуждается, как мы будем въезжать в Краснодар, если его, как весной закроют на карантин, - рассказал на условиях анонимности работник одной из фирм в кубанской столице. - Пропусков тогда хватило не всем, и мы на свой страх и риск каждый день ехали в город из соседнего района на работу, минуя карантинные посты. Теперь, если что, мы знаем, как объехать пост по малоизвестной дороге.

Власти Кубани через соцсети уже дали понять, что некий "человек из администрации" мягко говоря лжет, называя даты нового карантина в сентябре.

- Такой бы страх изоляции да в мирных целях - цены бы ему не было, - дают понять и эпидемиологи. - Носили бы маски, мыли руки, не собирались толпами, глядишь, и победили бы грозную инфекцию.

К слову, вероятность того, что в Краснодарском крае вновь введут карантин и поездки по пропускам, крайне мала.

Во-первых, потому, что экономика региона не выдержит новых запретительных мер. Дефицит бюджетов из-за вынужденного простоя, по предварительным подсчетам, итак уже исчисляется миллиардами.

- По самым мрачным прогнозам, он составит около 2,3 миллиардов рублей, - анонсировал на недавнем брифинге с журналистами мэр Краснодара Евгений Первышов.

По этой причине уже пришлось отложить несколько серьезных проектов. Так до лучших времен перенесли строительство Набережной от Юбилейного микрорайона до Тургеневского моста, к примеру.

Во-вторых, карантин, по словам специалистов уже сделал свое дело. За несколько месяцев борьбы с коронавирусом, медики в регионе получили нужный опыт и научились быстрее и эффективнее определять врага.

- За время пандемии появилось несколько протоколов лечения коронавируса. В Краснодарском крае придерживаются всех схем, опробованных ведущими инфекционистами в стране и в мире. Это и специальные противовирусные препараты и поддерживающая терапия, - пояснил в эксклюзивном разговоре с "КП" - Кубань" врач-инфекционист Игорь Люлин. - Для профилактики применяются препараты группы интерферонов.

В изоляции сейчас убедительно просят, закрепляя это законодательно, сидеть только тех, кто такую встречу с вирусом вряд ли выдержит. И это тоже уже практически выверено. Умирают от COVID-19 люди преклонного возраста с "букетом" хронических болячек.

Чтобы не попасть в застенки "ковид"-госпиталей, нужно всего лишь соблюдать несколько несложных правил: избегать больших компаний (где кто-то может просто не сказать, что болен), носить защитные маски при входе в транспорт и в закрытые помещения, тщательнее мыть руки. Пусть каждый, кто приболел, но "точно не "ковид", оградит своих коллег и родных от заразы, просто оставшись дома.