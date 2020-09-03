На Кубани дети-вандалы жгли цветы с мемориала в Вечном огне

С детьми проведут профилактическую беседу. Фото: скриншот с видео

В городе Кореновске Краснодарского края двое маленьких детей резвились на мемориальном комплексе погибшим воинам. Ребятня срывала возложенные к подножию памятника цветы и бросала в горящий Вечный огонь. А их мама мало того, что ни одного замечания не сделала, она спокойно наблюдала за всем происходящим со стороны.

Маленькие вандалы попали в объектив городской камеры видеонаблюдения. А опубликовал ролик глава Кореновского района Сергей Голобородько. Он призвал жителей больше так не поступать.

- Возмущает отношение жителей к памятникам Великой Отечественной войны. Они созданы не для развлечений. Мы увековечили подвиг советского народа в знак вечной памяти и глубокого уважения к тем, кто отдал свои жизни за наше благополучие и мирное небо над головой. Дорогие кореновцы, давайте относиться с уважением к памяти о героическом самопожертвовании наших дедов и прадедов. Ведь эта память бесценна! – сообщил Голобородько.

Стоит отметить, что в полицию на детей-вандалов никто не заявлял. Предполагается, что сотрудники ПДН разыщут семью и проведут беседу.

- В полицию по данному факту заявлений не поступало, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.