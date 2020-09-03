«Видно из космоса»: на Кубани бушуют пожары

Фото ВК "Добровольные пожарные Кубани"

Природа продолжает испытывать Краснодарский край на прочность. Из-за жаркой засушливой погоды уже 12-ый день подряд продолжают бушевать пожары в Приморско-Ахтарском районе.

МЧС сообщает о все новых очагах возгорания в плавнях - они хорошо видны уже и на спутниковых снимках. Например, 2 сентября выявлены новые пожары рядом с хутором Садки и станицей Степной. Площадь, пройденная огнем, измеряется гектарами.

Фото ГУ МЧС по краю

- Происходит горение камыша в труднодоступной плавневой зоне. Площадь, пройденная огнём в районе х. Садки около 0,8 Га, в районе ст. Степная – 0,9 Га. Всего в настоящее время действует 5 очагов,- сообщает ГУ МЧС по краю.

Наряду с десятками пожарных и наземной техникой, здесь применяется и вертолет МИ-8,который сбросил на горящие плавни уже более 35 тонн воды.

Фото ГУ МЧС по краю

Мониторят ситуацию и участвуют в тушении огня и волонтеры из общественного объединения «Добровольные пожарные Кубани».

У них свой, несколько отличный от официального, взгляд на ситуацию. Волонтеры считают, что реакция районных властей на пожары в Приморско-Ахтарском районе была несколько запоздалой. И это несмотря на то, что подобные пожары были здесь и в прошлые годы.

- На данный момент пожары горят уже 11 дней, и мы не слышим, чтобы там обвиняли пожарных добровольцев в поджогах. Мы вообще ничего о них не слышим.

Но крайне необходимо ликвидировать эти возгорания, потому что не только уничтожаются природные территории, но и местные жители дышат дымом, что отрицательно влияет на их здоровье. Конечно, сейчас на это нужно больше сил и средств чем в начале. Но все мы помним недавние события связанные с тушением Утриша. Когда за короткие для Краснодарского края сроки смогли создать группировку участников тушения и задействовать авиацию,- говорится на сайте организации.

Фото ГУ МЧС по краю

Волонтеры предлагают в корне пересмотреть подход к мониторингу пожароопасных мест в районе, используя для этого современные методы, например дроны, которые могли бы предупреждать о возгораниях на ранних стадиях, что значительно упростило бы их тушение.