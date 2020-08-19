Юрий Бурлачко: выстроенное партнерство парламента с исполнительной властью – залог качественной работы

Фото: пресс-служба ЗСК.

- В первую очередь хотелось бы поинтересоваться, насколько в целом необходимы налаженные деловые связи между ЗСК и краевой администрацией?

- Грамотно выстроенное партнерство парламента с исполнительной властью, по моему мнению, залог качественной работы. Да, это разные ветви власти, но задача у нас общая – трудиться на благо избирателей так, чтобы не возникало нареканий. Поэтому мы стараемся сконцентрировать наши совместные усилия и направить их на достижение единой цели, а не на разногласия. В условиях нынешней сложной социально-экономической ситуации тратить ресурсы на внутриполитические коллизии не только нецелесообразно, но и безответственно. В новейшей истории нашей страны были случаи, когда две ветви власти не могли выработать общий подход по отдельным вопросам или напрямую враждовали. Последствия всегда были плачевны. С запозданием согласовывался и принимался бюджет, а это тормозило реализацию многих социальных программ. К счастью, Кубань обошли стороной такие противостояния. Даже в «лихие 90-е» обе ветви власти находили общий язык по ключевым вопросам. Мы, депутаты шестого созыва, решили для себя, что взаимодействие с исполнительной властью должно идти исключительно в режиме конструктивного диалога.

- Как Вы считаете, за последнее время в чем наиболее ярко проявилось взаимодействие исполнительной и законодательной власти?

- Таких моментов было много, но в первую очередь самым наглядным образом это проявилось в экстремальной ситуации. Как говорится, «друзья познаются в беде». Приход вируса на Кубань заставил нас действовать быстро, сообща искать нестандартные решения. В этом парламентском году треть проведенных сессий была внеочередной – депутатам и сотрудникам аппарата приходилось экстренно собираться для решения срочных вопросов. В те дни в режиме плотного взаимодействия с краевой администрацией комитеты Законодательного Собрания подготовили ряд изменений в региональные законы, которые позволили хотя бы немного облегчить жизнь кубанцам в период экономического коллапса, вызванного распространением COVID-19.

Эффективной площадкой для решения неотложных вопросов противодействия эпидемии стали заседания оперативного штаба. На них депутаты получили возможность «вживую» обсуждать вопросы реализации ограничительных мероприятий и текущей эпидемиологической обстановки с первыми лицами края и профильных подразделений администрации. А также доносить до них информацию с мест, получаемую через депутатские приемные. Я лично присутствовал на заседаниях штаба, и видел, как детально обсуждалось соблюдение режима безопасности, предложенного медиками. Введенные ограничительные меры никого не радовали: кому-то они нарушили планы, кого-то лишили заработка. Но главное, что они сохранили жизнь и здоровье многих жителей края. Кубань прошла через испытание вирусом с меньшими потерями, чем другие регионы.

- Могли бы вы рассказать о чем-то из парламентской «кухни»: как протекает процесс законотворчества? Как возникают решения о принятии тех или иных законов?

- Законы зачастую порождает сама жизнь. Конечно, они создаются на базе серьезной аналитической работы, но очень часто вдохновляет на их создание реальность. Именно поэтому нередко инициаторами законов становятся не только народные избранники, но и те, кто находится в центре событий, знают текущую ситуацию не понаслышке. Это администрация края, руководство Торгово-промышленной палаты, прокуратуры. Они вносят в краевой парламент законопроекты по профилю своей деятельности. Очень часто свежие идеи о необходимости разработки какого-либо нового нормативно-правового акта или отмены неэффективного привозят депутаты из округов – они рождаются на основе их непосредственного общения с избирателями. Далее эта информация обсуждается в комитетах, на планерных совещаниях. И если в ней есть рациональное зерно, она начинает обрастать плотью выверенных юридических формулировок. Так что в этом смысле кубанские избиратели – наши частые коллеги в законотворческом процессе. Именно поэтому уделяется такое большое внимание «живому контакту»: постоянно идёт прием граждан в округах и в приемных депутатских фракций. За истекший парламентский год до того, как пандемия на несколько месяцев прервала возможность проводить массовые мероприятия, свыше 70 тысяч кубанцев посетили проводимые депутатами встречи и личные приёмы.

-То есть понятие «авторства» в законотворчестве отсутствует?

- Как минимум, оно довольно условно. Закон – это всегда плод коллективного труда. Над ним работают депутаты одного или нескольких комитетов, эксперты, сотрудники аппарата ЗСК и различных подразделений администрации края. Очень часто нормы краевого или федерального закона рождаются в ходе обсуждения проблемных вопросов с коллегами из других субъектов, например, в рамках Южно-Российской Парламентской Ассоциации.

Но коллективный формат работы больше характерен уже на стадии разработки закона. А вот в рождении и продвижении самой идеи того или иного закона большую роль играет личность. Поступающие из администрации края законопроекты направлены не только на решение насущных вопросов, носящих, как правило, социальный характер, но и на перспективу, на достижение таких результатов, которые выведут регион на новый уровень жизни.

- Какие из этих законов оказались наиболее актуальными?

- Я говорил о пакете законов, принятом в период пандемии. Но коронавирус и связанные с ним проблемы, – это, будем надеяться, преходящее. Хочу акцент сделать на стратегии. На тех решениях, которые нацелены на долгосрочный период, меняют жизнь, подход общества к тем или иным явлениям. Это непростые законы, вызывающие зачастую много разногласий – зрелые решения даются нелегко. Например, об ограничении застройки кубанского побережья. Было принято решение, требующее политической воли, затрагивающее интересы очень многих, вынуждающее крупный бизнес делать непростой выбор между сиюминутной прибылью и сохранением природной красоты нашего края.

Хотя, если вдуматься, это вопрос именно защиты интересов нашего бизнеса: кто в дальнейшем поедет к нам отдыхать и вкладывать деньги, если побережье будет загублено бездумной застройкой? Но заботиться о будущем готовы далеко не все и не всегда, к сожалению. А вопрос, согласитесь, серьезный. Поэтому депутатский корпус поддержал этот закон.

Еще хочу напомнить о том, что буквально с первых дней деятельности ЗСК шестого созыва депутаты совместно с администрацией края подняли давнюю проблему обманутых дольщиков. Настрой со стороны исполнительной власти был очень серьезный. Мы, в свою очередь, постарались сделать на законодательном уровне все, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки. Проблемой занималась специально созданная рабочая группа, в которую вошли депутаты, представители органов исполнительной власти, местного самоуправления, прокуратуры Краснодарского края, эксперты. В результате мы приняли закон, предусматривающий дополнительные меры по защите прав пострадавших участников долевого строительства на территории Краснодарского края. Депутаты продолжают держать этот вопрос на контроле. К слову, оценивая ситуацию на данный момент, мы видим, что позитивные подвижки идут, руководство региона продолжает совершать последовательные шаги в этом направлении, долгостроев становится все меньше.

- Что совместными усилиями предпринималось для укрепления экономики, сельского хозяйства?

- В этом направлении удачный, по моему мнению, пример нашего взаимодействия – закон о плодородии почвы, также инициированный администрацией края. Он, как и вышеперечисленные, нацелен на перспективу, на защиту сельского хозяйства и экологии региона в целом, поскольку обязывает собственников и пользователей земли заботиться о сохранении ее плодородия. Сегодня мы получаем урожаи за счет сверхинтенсивного воздействия на пашню, и следствием этого является ее истощение. Мы обязаны сохранить землю для последующих поколений. Тем более, что сейчас на рынках остро востребована именно экологически чистая продукция. Наш профильный комитет во взаимодействии с Минсельхозом края разработал в прошлом году закон "О развитии производства органической продукции на территории Краснодарского края", цель которого – создать условия для расширения ее производства.

Как пример эффективного взаимодействия двух ветвей власти не могу не упомянуть наш краевой закон "О развитии животноводства и производства животноводческой продукции на территории Краснодарского края". Он принят не так давно, но заметные результаты уже налицо. Деньги пошли в отрасль – и государственные, и частного инвестора. Об этом мы говорили на июльской сессии, на которой представители нашего Минсельхоза докладывали об итогах его реализации. Чтобы обеспечить стабильность отрасли, депутатами и администрацией края многое было сделано для сохранения государственного ветеринарного надзора на региональном уровне.

Также хотелось бы сказать о Фонде развития промышленности, созданном по предложению администрации края при активном содействии нашего профильного комитета, возглавляемого вице-спикером Сергеем Алтуховым. Данный Фонд на сегодня является одним из самых успешных в стране. Сейчас объем финансирования организации составляет 1,5 млрд рублей, к 2022 году мы увеличим его до 5 млрд рублей.

Кроме того, потенциал региона позволят нарастить промышленные парки, создаваемые сейчас на Кубани. Пять лет назад их не было вовсе. Сегодня открыты три, в перспективе будет еще два. А это новые рабочие места, это налоговые поступления в бюджеты всех уровней, что позволит в перспективе наращивать финансирование социальных программ. Кубанский парламент со своей стороны постоянно работает над совершенствованием законодательной базы, регулирующей их деятельность. Буквально на одной из недавних сессий мы приняли очередные изменения в краевой закон о промышленной политике, которыми уточняются требования к управляющим компаниям подобных структур для получения ими поддержки из регионального бюджета.

- А как работает связь в обратном направлении? Какой отклик находят рекомендации и инициативы Законодательного Собрания в органах исполнительной власти?

- Все происходит в режиме конструктивного диалога. К счастью, есть общее понимание проблем и необходимости работать над их решением, поэтому, когда мы предлагаем то или иное законодательное решение, разногласий не возникает. Из недавних примеров приведу достаточно нетипичную инициативу для нынешней российской законодательной повестки – о приютах для бездомных животных. Наш профильный комитет предложил наделить администрацию края полномочиями по организации деятельности таких приютов. Необходимость этого закона давно назрела, и с этим согласились все. Инициатива была принята, уверен, это станет отправной точкой в решении проблемы.

Хорошая площадка для поиска совместных решений тех или иных проблем – еженедельные планерные совещания, которые почти всегда проходят с представителями краевой администрации. Самые актуальные вопросы обсуждаем лицом к лицу, находим наиболее подходящие решения. К примеру, на одной из недавних планерок депутатами был поднят вопрос поддержки наших кубанских мастеров-ремесленников. Они создают замечательные сувениры, но их еще нужно где-то продать. С этим сложности, рынок перенасыщен китайскими поделками. По инициативе ЗСК проходит выставка-ярмарка кубанских ремесел, где мастера могут сбыть свою продукцию, но ярмарка бывает раз в год. Где продавать кубанские сувениры в остальное время, летом, когда идет основной туристский поток?

Этот вопрос и был озвучен на планерке. Присутствовавший на совещании вице-губернатор Василий Швец сразу предложил нам решение – реализация аутентичных кубанских сувениров будет включена в обязательные требования к организаторам придорожных ярмарок, которые пользуются большой популярностью у гостей региона. Это только один из множества примеров.

- Подводя итог беседы, можете дать какую-то оценку того, как изменилась жизнь в крае благодаря этим законам?

- Полагаю, еще рано судить. Но уже сейчас не вызывает сомнения то, что задан очень хороший вектор движения. Хотелось бы, чтобы он был поддержан обществом – без этого реализация всего задуманного сложна. Если говорить о том, что мы имеем на сегодня, то отмечу детально проработанные условия для укрепления экономического благополучия, инструментарий поддержки предпринимательства. В целом, важно, что у людей появилась надежда на позитивные преобразования: в частности, на то, что строительный рынок Кубани будет более безопасным и цивилизованным, что природа края будет оберегаться, и последующие поколения увидят ее такой же, какой видим мы, смогут получить от нее разумные дивиденды посредством и сельского хозяйства, и курортной отрасли.