Голая правда: краснодарский фотограф раздела женщин, чтобы показать как они прекрасны

Участницы проекта - обычные женщины. Фото: Лизавета Сережникова

- В подростковом возрасте у меня было много комплексов. Мне казалось, я не так хожу. Волосы, руки, ноги - все неидеально. С этого момента во мне поселилось чувство стыда за свое собственное тело. Оно, я считаю, не позволило выйти замуж за любимого человека, - рассказывает "КП" - Кубань" Ирина - одна из участниц проекта "Секрет".

Фото: Лизавета Сережникова

Фотограф Лизавета Сережникова призвала женщин, подобных ей, наконец раскрепоститься и попробовать полюбить себя такими, какие есть.

- Краснодарский проект о естественной красоте любого тела родился в 2016 году. Я хотела снимать что-то совершенно противоположное глянцу и содержанию социальных сетей, настоящее живое тело. Девушки на снимках без макияжа, обнажённые, чаще всего у себя дома в максимально комфортной среде, - говорит фотограф. - Принятие себя, естественность и натуральность объединяет всех моделей на снимках.

Фото: Лизавета Сережникова

Лиза против пошлости и постановки.

Фото: Лизавета Сережникова

- Волнение, внутренний конфликт, борьба стеснения и невероятной чувственности женственности, которая не может вырваться сквозь твои комплексы - вот, что отражают эти фотографии, - продолжает фотограф.

Фото: Лизавета Сережникова

Ее героини - обычные женщины. Их можно встретить в общественном транспорте, в магазине, на улицах.

Фото: Лизавета Сережникова

- И я их фотографировала без наигранных поз и десятков слоев в фотошопе, - говорит Лизавета.

Фото: Лизавета Сережникова

Но она пошла дальше, пригласив под софиты женщин с физическими особенностями, онкологическими заболеваниями, серьезными психологическими барьерами, связанными с внешностью.

Фото: Лизавета Сережникова

- Мы хотим, чтобы люди перестали отворачивать лица от женщин с витилиго, протезами, шрамами. Хотим, чтобы все женщины чувствовали себя свободно и комфортно, даже если они совсем не обычные, - пропагандирует автор фотопроекта.

Фото: Лизавета Сережникова

Она просит поддержать ее в этом стремлении.