Аномальный 2020-й: Вслед за засухой и пожарами Краснодарскому краю грозит нашествие саранчи

Саранча на тростнике в плавнях Краснодарского края Фото: Россельхозцентр

В Краснодарском крае растет численность саранчи, которая всерьез может угрожать урожаю. В зоне риска в первую очередь рисосеющие районы, которые и без того испытывают серьезные трудности из-за засухи и дефицита воды в Краснодарском водохранилище. Особо опасные виды - азиатская перелетная саранча и итальянский прус.

Эти насекомые обычно широко распространены в плавневой зоне Краснодарского края. Здесь запрещена химическая обработка, к тому же достаточно тростника, которым питается саранча. На сельхозугодья вредитель обычно не перелетает. Этот год стал исключением.

Из-за пожаров, которые охватили гектары плавней в Приморско-Ахтарском районе, саранча вынуждена покинуть насиженные места.

Саранча в Краснодарском крае может повлиять на урожай риса Фото: Россельхозцентр

- Ситуация осложняется в связи с пожарами в плавнях и вылетами стай саранчи из постоянных мест обитания на прилегающие территории населенных пунктов Приморско-Ахтарского, Брюховецкого районов, сельхозпредприятия, фермерские угодья и приусадебные участки населения. На сегодняшний день под угрозой остаются рисосеющие районы. Наблюдаются перелеты стай на ранее незаселенные площади, площадь очагов увеличивается, - рассказали «КП-Кубань» в филиале «Россельхозцентра» по Краснодарскому краю.

Специалисты отмечают угрозу посевам риса, появляются новые очаги распространения саранчи с высокой численностью. На сегодняшний день установлено, что азиатская перелетная саранча заселила более 11 тысяч гектар угодий. При этом обработано только около 2,5 тысячи гектар.

Очаги распространения саранчи в Краснодарском крае

Сейчас саранча активно размножается, откладывая кубышки. Все места, где выявляются очаги, отмечают на карте, чтобы ранней весной провести их обработку от вредителя.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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