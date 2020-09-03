В Краснодаре стартовал конкурс рисунков о войне и победе

Для многих участников это дебют – ведь раньше их полотна видел только педагог.

В 2020 году вся страна отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Этот день для каждого из нас – больше, чем праздник. Это память о людях, которые отдали свои жизни в боях за мир сегодня.

На сайте ТРЦ «Галерея Краснодар» в честь 75-летия Победы представлены работы детских художественных школ «Любовь и память сердца…». Здесь размещены работы учеников детских художественных школ: рисунки воспитанников Детской художественной школы имени В. А. Филиппова, арт-студии «Гензель и Греттель», творческой студии «Мечта», детской художественной школы имени В.А. Пташинского и учреждения закрытого типа специальной общеобразовательной школы в станице Переяславской.

- Вместе с ребятами в этот памятный год хотелось затронуть тему войны, но опустить боевые действия, дать возможность детям перенести любовь и благодарность нашим прадедам и прапрадедям. Художники все-таки у нас достаточно юные, - говорит «КП» - Кубань» руководитель арт-студии «Гензель и Греттель» Анна Карцева.

На сайте – работы школьников и даже детсадовцев. Самого юному мастеру всего 4 года. Тем не менее, их рисунки ничуть не выделяются, а наоборот гармонично вписываются, образуя единый ансамбль.

В каждую картину ребята без преувеличения вложили душу.

По словам педагогов, детям перед отборочным туром не показывали работы других авторов, не знакомили с картинами известных художников. Главной задачей преподавателя было воодушевить ребенка на написание собственного произведения, не похожего на другие. Юным мастерам рассказывали о войне, о том, как тяжело переживали семьи, когда их близкий человек уходил на фронт, как долго страна ждала победы. Все, что нарисовали дети, - исключительно их воображение, их эмоции. Даже жанр они выбрали для себя сами. Для кого-то победа – это мирное небо, раскинувшееся на поле, для кого-то – долгожданная встреча пожилой старушки на перроне своего сына. Образы у каждого художника, несмотря на столь юный возраст, - разные. Багряный закат – как символ огня, ужин женщины в одиночестве – потеря семьи.

Чтобы не сбивать детей и дать полную свободу творчества, участникам разрешили использовать удобную для себя технику. Кто-то передавал свои чувства через карандаш, для кого-то проще было выразить эмоции через кисть с помощью акварели или гуаши. Рука педагогов не правила недочеты, а только помогала художникам.

В каждую картину ребята без преувеличения вложили душу. Для многих это дебют – ведь раньше их полотна видел только педагог.

- Меня по-настоящему поразили работы воспитанников школы в станице Переяславской, - продолжает один из организаторов конкурса Анна Карцева. - Они не покидают стен учреждения в течение длительного времени. У них свои ценности, свое понимание жизни - взгляд на войну у них тоже свой, особенный. Например, один из рисунков художника из этой школы сложно назвать картиной. Это настоящая история, которая рассказана автором и продуманна до мелочей.

Педагоги уверяют - большинство рисунков отличаются удивительной художественной значимостью, в них уже чувствуется будущий талант.

У каждого из нас появился шанс прочувствовать детский взгляд на трагедию Великой Отечественной войны, блокады Ленинграда, а также о счастье Победы и ценности памяти поколений. горожане могут увидеть все работы юных мастеров на сайте в разделе «Детская Галерея».

Там же каждый желающий может поддержать юных художников, отдав голос за понравившуюся работу в конкурсе, который продлится в течение двух месяцев. Работы разделены по возрасту. Проголосовать за понравившиеся работы можно в четырех возрастных категориях. Среди каждой категории выберут трех победителей, которые получат памятные подарки. Отметят рисунки ребят и представители общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО».