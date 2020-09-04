Коронавирус в Краснодарском крае на 4 сентября 2020 года: Запрещено проведение деловых и развлекательных мероприятий с числом участников свыше 100 человек

Запрещено проведение деловых и развлекательных мероприятий с числом участников свыше 100 человек. Фото: Юлия БАРАНОВА

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 4 сентября 2020 года. Региональный оперативный штаб продолжает ежедневно информировать о заболеваемости COVID-19 на Кубани. По последним данным, за сутки опять значительный прирост: заболели 90 человек, с начала пандемии коронавирус подтвердился у 11472 человек, в том числе у 784 детей.

Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения – 202,1. 9414 пациентов выписаны с выздоровлением, 187 человек умерли.

Ранее «Комсомолка» писала, что режим повышенной готовности продлен в Краснодарском крае до 18 сентября включительно.

- Запрещено проведение деловых, развлекательных, зрелищных, культурных мероприятий с числом участников свыше 100 человек. Сохраняется масочный режим в транспорте, при нахождении в закрытых помещениях, - сообщает пресс-служба региональной администрации.

В Сочи стартовала сезонная вакцинация от гриппа. Прививку можно сделать не только в учреждениях здравоохранения по месту жительства, но и в двух специально организованных мобильных точках: на площади Флага в Центральном районе и на площади перед Центром национальных культур им К. С. Мазлумяна в Лазаревском.

– Вовремя выполненная вакцинация является надежным профилактическим методом предупреждения гриппа. Поэтому было принято решение организовать дополнительно вот такие мобильные точки. Они будут работать в ежедневном режиме с 09:00 до 17:00, - рассказал начальник управления социальной политики администрации курорта Александр Митников.

В сочинские учреждения здравоохранения уже поступило 34 тысячи доз «Совигриппа 2020». Напомним, что за период пандемии в Сочи подтверждены 1165 случаев коронавирусной инфекции, 56 человек умерли.

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