Ситуация тяжелая: глава минздрава Адыгеи обеспокоен распространением коронавируса в республике

Коронавирус в Адыгее продолжает распространяться

Ситуация с распространением коронавируса в Адыгее остается напряженной. Об этом заявил министр здравоохранения республики Рустем Меретуков. Загруженность коечного фонда в госпиталях довольно высока.

- Мы по-прежнему сталкиваемся с ситуациями, когда люди вместо того, чтобы обратиться к врачу, занимаются самолечением. В том числе из-за этого в республике увеличивается число тяжелых больных. Коечный фонд загружен на 70%. Резерв, конечно, есть. Но запущенные формы болезни, как известно, лечить гораздо труднее, – приводит слова Меретукова ИА «Адыгея Сегодня».

По последним данным, коронавирусная инфекция была обнаружена у 3461 жителя Адыгеи. Из них 2947 уже выздоровели и выписаны. COVID-19 унес жизни 28 жителей республики. 486 человек находятся на лечении.

Глава минздрава призвал граждан оставаться дома и вызывать врача при первых симптомах инфекции – недомогании и температуре. Особенно это касается групп риска – людей пожилого возраста, больных сахарным диабетом и имеющих избыточный вес.

Рустам Меретуков акцентировал внимание на важности соблюдения масочного режима в общественных местах. Игнорирование этих требований министр назвал преступной небрежностью.

Каждый третий заболевший коронавирусом в Адыгее проживет в Майкопе, где зарегистрировано 1126 случаев. 663 случая заражения инфекцией зарегистрировано в Тахтамукайском районе, еще 422 в Красногвардейском.

На Майкопский район приходится 422 пациента с COVID-19, в Адыгейске – 285 случаев, а Теучежском районе – 277.

Коронавирус в Кошехабльском районе был обнаружен у 192 жителей, меньше всего заболевших в Шовгеновском районе, где зарегистрировали 93 случая, и в Гигагинском районе – 83 пациента.