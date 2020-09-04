Пробки на трассе М4«Дон» в сторону моря 4 сентября 2020: под Молдовановкой затор в несколько километров

Под Молдовановкой машинам снова тесно. Фото: Яндекс/карты

Каждые выходные на дорогах к морю в Краснодарском крае выстраиваются караваны. От желающих понежиться на южном солнце нет отбоя. Благо, погода позволяет продлить удовольствие. "КП" - Кубань" продолжает отслеживать дорожную ситуацию. Пробка на трассе М4«Дон» в сторону моря в пятницу, 4 сентября, застанет водителей под селом Молдовановка.

Там, по данным сервиса "Яндекс.Карты", побагровели несколько километров пути.

К слову, о серьезных препятствиях в виде автомобильных заторов предупреждали в госкомпании "Автодор" в августе. К началу сентября дороги должны были освободиться. Но по-настоящему летняя жара поездкам в этом направлении по-прежнему благоприятствует.

В "Автодоре" напомнили автомобилистам, что тормозить их желание попасть на курорт может ремонт дорог на 35-ти участках федеральной трассы.

На московском участке М-4 «Дон» туристы встретят на своем пути дорожников в робе только однажды, в Тульской области - ограничат движение уже в пяти местах, в Липецкой области - восемь, в Воронежской области - 14. Ремонтируют дорогу и в Ростовской области, и на трех участках в Краснодарском крае под Горячим Ключом.

К слову, дорожные знаки в этих местах не дадут разогнаться больше 50 километров в час. Но, как говорится, тише едешь, дальше будешь!