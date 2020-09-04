В Сочи выбирают кличку котенку леопарда

Фото: @npsochi

В Сочи в рамках информационно-событийного марафона «Друзья переднеазиатского леопарда» проходит конкурс «Назовём котёнка вместе». Заявки с кличками для пятнистого малыша принимаются до 20 сентября. Причем, можно предлагать как женские, так и мужские имена.

- У котëнка, который родился родившегося 4 июля до сих пор не возможно определить пол. Это намечено сделать во время первой вакцинации, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Сочинского национального парка.

Напомним, что летом в Сочи в Центре восстановления леопарда на Кавказе у пары леопардов появился детёныш. Самец Задиг и самка Анрея стали родителями, возможно, последний раз, так как хищники уже возрастные (им 17 и 15 лет, соответственно).

В Сочинском национальном парке этих двух этих леопардов из лиссабонского зоопарка встретили в 2012 году. Прежде чем попасть в Центр на курорте, 9-летний Задиг и 6-летняя Андреа преодолели нелегкий путь. Переднеазиатские леопарды очень трудно формируют пары, поэтому в Сочи решили привезти сюда уже сформировавшуюся семью. Зоологи не ошиблись: пара в Сочи принесла богатое потомство, в том числе - и по 3 детёныша.

Фото: @npsochi

- После завершения приёма заявок, жюри выберет из полученных вариантов 10 самых лучших, по их мнению имен. В течение 10 дней, с 21 по 30 сентября в нашем официальном в Instagram- будет объявлено народное голосование. Участник, чье предложенное имя наберёт наибольшее количество лайков, станет победителем, именно так и назовут маленького леопарда, - уточнила представитель пресс-службы нацпарка.

Ранее «Комсомолка» писала, что котенка леопарда, который недавно родился в Сочи, сняли на видео. В августе в Сочи в дикую природу выпустили пару леопардов - самца Кодора и самку Лабу. Животных забросили на западный склон горы Ахцархва. А несколько дней спустя, в Осетии выпустили еще двух животных из Центра - самку Агуру и самца Баксана.