Коронавирус в Краснодарском крае на 5 сентября 2020 года: вспышек заболеваемости на курортах нет

Коронавирус в Краснодарском крае: последние новости на 5 сентября 2020

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 5 сентября 2020 года. По последним данным регионального оперативного штаба за последние сутки COVID-19 обнаружен у 92 человек из 20 муниципалитетов края.

Больше всего заболевших в Краснодаре. На кубанскую столицу приходится 41 случай.

– Всего в крае подтверждено 11564 случая коронавирусной инфекции. Кубанские врачи оказывали всю необходимую помощь заболевшим и вылечили уже 9484 человека. К сожалению, 189 пациентов спасти не удалось. В тяжелом состоянии на ИВЛ находится 31 человек, еще 5 – на ЭКМО, – отметили в ведомстве.

На сегодняшний день в Краснодарском крае лечение от коронавируса продолжают 1891 человек, среди них и мэр Краснодара Евгений Первышов. Он рассказал, что врачи рекомендуют больше лежать на животе, а лечат уколами и капельницами, отмечая, что его самочувствие становится лучше.

Тем временем, на курортах Краснодарского края продолжается купальный сезон. Глава региона Вениамин Кондратьев рассказал, что после снятия ограничений, в регионе за лето побывали 6,2 млн туристов. В августе загрузка отелей и гостиниц достигала 100%, при этом вспышек коронавируса на курортах удалось избежать.

По слова губернатора, что в крупных отелях на сентябрь уже забронировано две трети мест – больше, чем было в прошлом году. Туристам и местным жителям напоминают о том, что режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлен до 18 сентября, все еще под запретом деловые и зрелищные мероприятия численностью более 100 человек. Обязателен для всех масочный режим в общественных местах и на транспорте.

Коронавирус в Анапе 5 сентября 2020

В Анапе за последние сутки не зафиксированы новые случаи заболевания.

Коронавирус в Сочи 5 сентября 2020

В сочинских больницах число пациентов с коронавирусной инфекцией выросло еще на пять.

Коронавирус в Геленджике 5 сентября 2020

В Геленджике за последние 24 часа один новый случай заболевания.

Коронавирус в Туапсе 5 сентября 2020

В Туапсинском районе за минувшие сутки зафиксировано семь случаев COVID-19.

Коронавирус в Ейске 5 сентября 2020

В Ейском районе за последние 24 часа заболевших не прибавилось.