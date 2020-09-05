Пробки на дорогах к морю в Краснодарском крае 5 сентября: многокилометровые заторы в Горячем Ключе и Джубге

Пробки на пути к морю в Краснодарском крае 5 сентября. Фото: Михаил ПАТЛИС

Летний сезон закончился - начался бархатный. Температура воздуха и отметки водного термометра радуют туристов, так что большинство едут насладиться выходными на море. По традиции на дорогах по пути к побережью образовались пробки. Заторы, конечно, уже не такие, как летом, но тем не менее постоять придется. Рассказываем, где образовались пробки на дорогах к морю в Краснодарском крае 5 сентября.

КОНКРЕТНО

Автомобилисты стоят в районе Горячего Ключа - там небольшая пробка образовалась у «Старого замка». Участок протяженностью 500 метров водители преодолеют за полчаса.

Кстати, на этом отрезке с 25 августа до 30 сентября вводят временное ограничение движения фур. Действовать оно будет в нерабочие праздничные дни с 08:00 до 22:00 и с пятницы по воскресенье каждой недели с 08:00 до 22:00.

На трассе в сторону моря около села Горское Туапсинского района сейчас свободно. А вот на обратном пути водители томятся в ожидании, когда смогут сдвинуться с места. Затор начинается сразу после развязки.

Намертво стоят автомобилисты перед Джубгой, причем в обоих направлениях. Этот отрезок по традиции всегда загружен, а все из-за того, что дорога сужается. На данный момент автоколонна растянулась по длине всего курортного поселка, наверняка придется потратить не меньше часа, чтобы преодолеть этот участок дороги.

Напряженная автомобильная ситуация и на дорогах в районе Новомихайловского. По пути к Черному морю горит «красным» 500-метровый отрезок. А вот в обратном направлении образовалась многокилометровая пробка. Начинается затор от базы отдыха «Ласточка» и заканчивается лишь на выезде из поселка.

Проблематично проехать и в районе Туапсе, затруднено движение в районе Лазаревского в обоих направлениях, Дагомыса и Адлера. Серьезная пробка также около Геленджика и Анапы.

Постоять придется и по пути к Крымскому мосту. На трассе пробка собралась перед Старотитаровской. Затор в районе хутор Коржевский есть только, если ехать со стороны Крымского моста.