Из-за засухи уровень Краснодарского водохранилища приближается к историческому минимуму

Из-за засухи в Краснодарском крае обмелело водохранилище. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Ситуация на краснодарском водохранилище остается плачевной. Уровень продолжает падать, а хозяйственные объекты ниже по течению могут испытывать серьезный дефицит. Тревожно сейчас на водозаборах на реках Кубань и Казачий Ерик, откуда берут воду для снабжения Анапы и Темрюкского района. А это значит у жителей могут быть перебои с водоснабжением.

По данным на 5 сентября, сброс воды все еще превышает приток. Из-за затянувшейся засухи сброс сокращен до 70 кубометров в секунду, что ниже минимального значения для обеспечения хозяйственной деятельности (санитарного попуска) в 80 кубометров в секунду. При этом приток составляет 62 кубических метра в секунду.

- Уровень воды составляет 25,71 метра, при то что норма - 32,75 метра, - сообщают «КП» - Кубань» в Кубанском бассейновом водном управлении (КБВУ). - Самая низкая отметка зафиксирована 26 лет назад - в 1994 году было 25,20 метра.

Специалисты утверждают, что уровень, при котором возможна нормальная эксплуатация, — 25,85 метров. То есть сейчас это показатель на 14 сантиметров ниже.

Тем временем синоптики возлагают большие надежды на ливень, который ожидается ночью 5 сентября и весь день 6-го числа. Дождь может немного поправить ситуацию. Специалисты считают, что на пополнение запасов Краснодарского водохранилища могут уйти месяцы. Все зависит от того, насколько дождливой будет осень и достаточно ли будет снега в горах Кавказа.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Краснодарское водохранилище

Состояние на 5 сентября. Уровень – 25,70 метра (приток 62 м3/сек, сброс 70 м3/сек). Объем 176 млн м3.