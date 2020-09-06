Коронавирус в Краснодарском крае на 6 сентября 2020 года: врачи советуют не отказываться от прививки от гриппа во время пандемии

Коронавирус в Краснодарском крае: последние новости на 6 сентября 2020. Фото: администрации края.

COVID-19 другие инфекции могут усугубить течение болезни«Комсомольская правда» - Кубань» продолжает следить за новостями о коронавирусе в Краснодарском крае. 6 сентября 2020 года число заболевших вновь увеличилось. По последним данным регионального оперативного штаба, COVID-19 обнаружен у 90 человек из 18 муниципалитетов края. Всего же с начала пандемии зарегистрировано 11654 случая заражения, в том числе у 786 детей.

Статистика по заболевшим коронавирусом в Краснодарском крае. Инфографика: Яндекс.

– 9540 пациентов выписали с выздоровлением, из них за последние сутки – 56 человек, – сообщили в министерстве здравоохранения региона.

За последние 24 часа скончались двое пациентов. 35 человек сейчас в тяжелом состоянии на ИВЛ, еще 5 находятся на ЭКМО.

Статистика по выздоровевшим от коронавируса в Краснодарском крае. Инфографика: Яндекс.

Врачи и эпидемиологи призывают жителей Кубани не отказываться от прививки от гриппа во время пандемии. В этом году защитить свой организм важно никогда. Коронавирусная инфекция все еще где-то рядом, совсем скоро может пойти грипп. Не исключают специалисты и то, что заболеть одновременно можно и тем, и другим. И это будет уже совсем другая больничная история с осложнениями и серьезными последствиями - COVID-19 может усугубить течение болезни.

- Я вела статистику по первой тысяче заболевших и умерших от COVID-19 в крае людям, - говорит замруководителя управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Татьяна Гречаная. - Выяснилось, что в прошлом эпидсезоне никто из них не делал прививку от гриппа.

По словам специалистов, вакцина от гриппа не защитит на 100% от коронавируса. Но в данном случае вакцина активируют иммунную систему человека и подготовит организм к встрече с коварной инфекцией.

Коронавирус в Анапе 6 сентября 2020

В Анапе за последние сутки не зафиксированы новые случаи заражения.

Коронавирус в Сочи 6 сентября 2020

В сочинских больницах число пациентов с коронавирусной инфекцией выросло еще на 11.

Коронавирус в Геленджике 6 сентября 2020

В Геленджике за последние 24 часа два новых случая заболевания.

Коронавирус в Туапсе 6 сентября 2020

В Туапсинском районе за минувшие сутки не зафиксировано новых случаев COVID-19.

Коронавирус в Ейске 6 сентября 2020

В Ейском районе за последние 24 часа заболевших не прибавилось.

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