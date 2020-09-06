Министр спорта РФ вручил Евгению Трефилову высшую ведомственную награду в Краснодаре

Министр спорта РФ Олег Матыцин и легенда российского гандбола Евгений Трефилов. Фото: гандбольный клуб "Кубань"

4 сентября легенда российского гандбола Евгений Трефилов отметил 65-летие. А праздник по случаю юбилея прошел в одном из краснодарских ресторанов в минувшую субботу. Сам Евгений Васильевич не хотел пышных торжеств по этому поводу, но в Федерации гандбола России его убедили отметить юбилей.

- День рождения я всегда отмечал скромно, но спасибо главе Федерации гандбола России Сергею Шишкареву, он все организовал, - рассказал Евгений Трефилов. - Я ведь пытался отвертеться, лишь бы не отмечать. Но он настоял. И мне очень приятно.

Фото: Федерация гандбола России

Поздравить легенду приехали и его воспитанницы.

- Евгений Васильевич всегда держал нас в ежовых рукавицах, а мы не вылезали из них, - сказала олимпийская чемпионка по гандболу Екатерина Маренникова.

Поздравил лично знаменитого тренера и министр спорта РФ Олег Матыцин. Он прибыл в Краснодар на юбилей легенды гандбола. И вручил Евгению Трефилову почетный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта». Это – высшая ведомственная награда.

- Евгений Васильевич Трефилов - ярчайший пример преданности спорту, своей родине, своему краю, отношения к своим воспитанникам, - сказал глава минспорта РФ. - Дай бог тренеру еще многих лет жизни. Сегодня самый дорогой подарок для Евгения Васильевича - улыбки учеников, уважение всех россиян к его труду.

Евгений Трефилов с гостями торжества. Фото: Федерация гандбола России

Под руководством Евгения Трефилова женская сборная России по гандболу взяла «золото» Олимпиады в Рио в 2016 году. Кроме того, команда не раз побеждала на мировых чемпионатах.

Сейчас Евгений Трефилов занимает должность вице-президента Федерации гандбола РФ, а также продолжает работать в гандбольном клубе «Кубань».

Евгений Трефилов с гостями торжества. Фото: Федерация гандбола России

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