Появилось видео с места массового ДТП на Кубани, в котором четыре человека погибли, семеро пострадали

В аварии под Ейском погибли люди. Фото: кадр с видео

Авария случилась на трассе Ейск — Краснодар в 11:15 недалеко от поселка Рядового. Один из автомобилей выехал на встречную полосу и столкнулась с приближающейся машиной. От удара авто отлетели и задели еще машины.

- Всего на месте аварии оказалось 11 человек, среди них трое несовершеннолетних, - говорят в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В массовой аварии погибли 4 человека, 7 пострадали. На скорой людей увозили с места ДТП в больницу Ейска и станицы Старощербиновской.

- Мужчину и ребенка доставили в ЦРБ Щербиновского района, а остальных увезли в больницу Ейска, - пояснили в полиции.

Дождь мог повлиять на эту аварию – видимость на участке была плохая, дорога - мокрая. В любом случае, полиция будет выяснять все причины ДТП. Идет проверка.

А тем временем появилось видео с массовой аварии под Ейском. Его сняли из проезжающей мимо машины.