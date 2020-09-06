Град в Краснодарском крае 6 сентября 2020: Анапу засыпало льдинами

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Молитвы жителей Кубани о дожде, кажется, были услышаны. На край обрушилась непогода. Но больше всего от циклона, который накрыл регион, досталось Анапе. Здесь уже второй день льет дождь, из-за чего плывут улицы. И вот еще один сюрприз от матушки-природы - град.

После мощного ливня курорт засыпало сначала белой крупой, а позже местные жители и отдыхающие заметили, что с неба падают крупные льдинки. Снаряды были размером с грецкий орех.

В социальных сетях стали появляться видео, на которых бушует непогода. Град сняли на пляже около моря.

Бомбежка, говорят очевидцы, длилась недолго - минут 10. Да и сами льдинки быстро растаяли - на смену граду снова пришел дождь.

Сейчас коммунальщики Анапы справляются с последствиями стихии. Работают на нескольких улицах города – там, где воды было больше всего.

Синоптики говорят, что ливни ожидаются и в понедельник, 7 сентября. Спасатели просят быть бдительными. В случае, если непогода застала вас на пляже, в море, в горах или в лесу. Лучше в эти дни отказаться от пеших прогулок либо внимательно следить за переменами погоды.

БУДЬ В КУРСЕ!

- по возможности не выходите из дома, находясь в помещении, держитесь как можно дальше от окон, не пользуйтесь электроприборами;

- находясь на улице, постарайтесь выбрать укрытие. Если это невозможно, защитите голову от ударов градин (прикройте голову руками, сумкой, одеждой); - не пытайтесь найти укрытие под деревьями;

- если вы перемещаетесь на автомобиле, то прекратите движение. Находясь в автомобиле, держитесь дальше от стекол. Желательно развернуться к ним спиной (лицом к центру салона) и прикрыть глаза руками или одеждой.

- ни в коем случае не покидайте во время града автомобиль. Помните, что средняя продолжительность града составляет примерно шесть минут, и очень редко он продолжается дольше 15.

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