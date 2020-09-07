Коронавирус в Краснодарском крае на 7 сентября 2020 года: женщин среди инфицированных больше

Данные по коронавирусу в крае

«Комсомольская правда» - Кубань» продолжает следить за новостями о коронавирусе в Краснодарском крае. 7 сентября 2020 года число заболевших составляет 93 человека. Всего же с начала пандемии COVID-19 зарегистрирован у 11747 человек. Среди них 788 детей.

Среди тех, кто заболел коронавирусом, больше женщин, чем мужчин.

- А вот статистика по городам такова - 41 заболевший выявлен в Краснодаре, девять – в Сочи, - говорят в минздраве Кубани.

Пять больных - Крыловском и Ейском районах, четыре в Горячем Ключе, по два заразившихся в Геленджике, Новороссийске, Крымском, Каневском, Северском, Кущевском, Белореченском, Павловском, Динском и Тихорецком районах. По одному в Калининском, Абинском, Красноармейском, Апшеронском, Курганинском, Туапсинском, Тбилисском, Усть-Лабинском и Староминском районах.

Данные по коронавирусу. Фото: Яндекс. Коронавирус:статистика

Зато с начала пандемии 9570 пациентов выздоровели. За последние сутки из больниц выписали 30 человек. Но на аппарате ИВЛ сейчас лежат 37 человек, еще пять – на ЭКМО.

За последние сутки двое скончались от опасной инфекции. Это 26-летний житель Кропоткина, и 73-летняя женщина из Новороссийска. У обоих были сопутствующие заболевания.

Коронавирус в Анапе 7 сентября 2020

В Анапе за последние сутки не зафиксированы новые случаи заражения.

Коронавирус в Сочи 7 сентября 2020

В сочинских больницах число пациентов с коронавирусной инфекцией выросло еще на 9.

Коронавирус в Геленджике 7 сентября 2020

В Геленджике за последние 24 часа два новых случая заболевания.

Коронавирус в Туапсе 7 сентября 2020

В Туапсинском районе за минувшие сутки один заболевший

Коронавирус в Ейске 7 сентября 2020

В Ейском районе за последние 24 часа 5 заболевших.