В Сочи вторые сутки ищут туристическую группу из восьми детей и троих взрослых

Поиски продолжаются. Фото: instagram.com/mchs.sochi

В Сочи приехали отдыхать трое взрослых и восемь детей из Твери. Накануне они отправились в горы, хотели посмотреть на озеро. Но связь со всеми пропала.

- 6 сентября в 23:25 дежурному диспетчеру поступило сообщение о том, что группа из 11 человек не выходит на связь с родственниками, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Сотрудники МЧС уточнили информацию, и выяснилось, что трое взрослых и восемь детей возрастом от 9 до 16 лет вечером незарегистрированной группой отправились в горы из поселка Эсто-Садок. Они хотели посмотреть на озеро в районе южного склона Роза Пик. Спасатели тут же выехали на место и начали искать группу с детьми. Но ночные поиски результатов не дали.

- 7 сентября в 00:21 был собран оперативный штаб. Спасатели на квадроциклах ночью объезжали маркированные маршруты и берега озер на Розе-Хутор. Но никого не обнаружили, - уточнили «КП» - Кубань» в краевом МЧС.

В два часа ночи в Сочи развернули оперативный штаб по проведению поисково-спасательных работ под руководством заместителя начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. В 6 часов утра на поиски детей и сопровождающих отправились на пяти лошадях. А в 7 часов утра подключили вертолет.

- Конно-кинологический расчет привлечен для поиска в труднодоступных местах, Облет совершает МИ-8, на борту находятся три спасателя ЮРПСО МЧС России, - добавили в ведомстве.