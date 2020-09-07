На курорте Роза Хутор прочесали каждый метр в поисках пропавших детей

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

В горах Сочи продолжаются поиски 11 туристов из Твери, среди которых восемь человек - дети. Известно, что они приехали на курорт в составе спортивной делегации школы олимпийского резерва из Твери. Здесь проводятся занятия по лыжным гонкам, плаванию, тяжелой атлетике, футболу. Кроме того, дети занимаются и спортивным ориентированием.

- Всю ночь велась поисково-спасательная операция. Сотрудники спасотряда Роза Хутор тоже тщательно исследовали территорию курорта как один из возможных маршрутов, где предположительно могла оказаться разыскиваемая группа туристов. Обнаружить группу не удалось, мы полагаем, что они отправились по другим маршрутам, вне троп, расположенных на курорте. Отмечу также, что данная группа не проживала в отелях курорта Роза Хутор. Поиски продолжаются, и мы очень надеемся, что пропавшие будут найдены, - сообщают пресс-службы главного управления МЧС по Краснодарскому краю.

Поиски продолжаются теперь еще более усиленным составом.