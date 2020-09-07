Вениамин Кондратьев: Нет никаких предпосылок возвращения карантина в Краснодарском крае

Вениамин Кондратьев рассказал о возможности введения нового карантина в Краснодарском крае Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал текущую ситуацию с заболеваемостью коронавирусом. По мнению главы региона предпосылок для введения нового карантина нет.

- В целом ситуация стабильная, контролируемая. Последние две недели в крае подтверждается не более 93 случаев заражения в сутки. Растет число выздоровевших. Выписано 9591 человек – 81% от общего количества заболевших, - сообщил Вениамин Кондратьев.

Вопросы текущей эпидситуации станут одной из главных тем для обсуждения на планерном совещании в администрации края в понедельник. Не исключено, что могут быть сняты некоторые из действующих ограничений.

Что касается нового карантина в Краснодарском крае, о котором ходят слухи уже не первую неделю, то он может быть объявлен только точечно.

- Сегодня нет никаких предпосылок возвращения карантина и введения дополнительных ограничительных мероприятий. Закрывать будем только отдельно взятые предприятия — там, где выявлен очаг заболевания, - заключил Вениамин Кондратьев.