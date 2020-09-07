Появилось видео спасения детей с горы в Сочи

Детей спасли. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Напуганных детей, заблудившихся на склонах хребта Ачишхо, отправили отсыпаться в гостиницу. Впечатлений, которые они пережили этой ночью, 7 сентября, хватит надолго. Последним из них была спасательная операция МЧС. Для того чтобы вызволить их из труднодоступной глуши, задействовали вертолет.

- Пришлось применять специальную лебедку с косынкой, - рассказали "КП"-Кубань" подробности спецоперации в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Напомним, туристы пропали вчера, 6 сентября, когда спустя несколько часов не вернулись с горной прогулки. Они планировали добраться до Хмелевских озер. Но спустя время стало понятно, что они заблудились.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Поиск осложнило то, что старший группы - 36-летний Сергей Удалов не зарегистрировал маршрут у спасателей. Фишки на карте должны быть обязательно нанесены заранее. По ним, в случае непредвиденной ситуации, придет помощь.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Удалов же, тренер детей по лыжам в Твери, повел ребят на свой страх и риск, но заблудился. Известно, что туристы были на легке, не взяли с собой ни запасов еды, ни спальников.

- Мы на горе. Но не знаем, где это. Шли к Хмелевским озерам, но, похоже, так до них и не дошли, - рассказали они. - Спали в обнимку, нашли тут дождевик какой-то. Им накрылись, - рассказали они корреспонденту "КП" - Кубань".

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

К слову, поисковая операция могла продолжаться бесконечно, если бы дети сами не вышли на связь. 15-летний Саша Е. позвонил своей маме и спасателям.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

- Вообще, это достаточно простой маршрут и понятно, почему никакого страха у ведущего группы не было, - рассказывают "КП"- "Кубань" местные жители. - Кроме того, сейчас все так забюрократизировано. Столько бумажек нужно собрать, чтобы просто сходить погулять в горы.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Однако такое легкомыслие нередко плохо заканчивается. Два года назад в горах Сочи погиб 13-летний школьник из Новосибирска. Он отбился от основной группы и упал в пропасть. Ответственность за смерть мальчика возложили на учителя, не собравшей детей в горы должным образом.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

В случае с тверскими ребятами, к счастью, все закончилось хорошо. Их уже сняли с горы и передали медикам. Но медицинской помощи никому из ребят не потребовалось. А вот Сергею Удалову, старшему группы, все равно, видимо, придется ответить за безответственность. Следком уже начал проверку.