ЕвроХим, с заботой о фермерах

Автор фото: Артур АЛЕКСАНДРИН

Сельхозпроизводители смогут оперативно оформлять сделки, получать консультации по по-вышению эффективности минерального питания растений, заказывать услуги хранения и до-ставки удобрений. Это второй клиентский центр ЕвроХим на Кубани, первый открылся год назад в Нововеличковской. Компания продолжила работу в этом направлении в разных ре-гионах России. Следующий на очереди - Волгоград.

УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ПРОЦЕСС

- Наш центр ориентирован на работу не только с крупными покупателями, но и с небольшими фермерскими хозяйствами, - рассказал руководитель ОСП ЕвроХим в Усть-Лабинске Сергей Павлов.

- Главное - это не только своевременные поставки удобрений, но и предоставление адаптированных решений под ключ. Наши специалисты занимаются полным сопровождением фермеров: от агрохимического анализа почвы и воды - до выдачи рекомендаций по системам питания.

Теперь фермеры оставляют машину на удобной парковке, проходят в офис, а дальше обо всем заботятся сотрудники компании. Погрузка, доставка, хранение, анализ почвы, консуль-тации по выбору и применению удобрений, оперативная поставка полной линейки - все сер-висы предоставляются в соответствии с высокими корпоративными стандартами.

После модернизации подразделение ЕвроХим в Усть-Лабинске увеличило площадь. Здесь расположены розничные и оптовые склады, резервуары для хранения жидких удобрений КАС-32, оборудование для фасовки.

Также в планах у компании - возведение еще одного крупного склада. Строительство начнет-ся уже зимой.

До конца года планируется завершить еще 3 инвестиционных проекта. А пока предприятию удалось достичь главной цели модернизации - автоматизировать отгрузку удобрений, разде-лить потоки оптовых и розничных покупателей и упростить покупку.

РАБОТАЕТ АВТОМАТИКА

За год на предприятии отгружают около 40 тыс. тонн продукции. Насыпные удобрения транспортируют с помощью минераловоза по железной дороге базы. Разгрузка проводится с помощью автоматики - сотрудникам необходимо лишь открыть люки. При этом специальные фильтры не допустят попадания пыли в атмосферу.

ТОЧНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

- Мы не продаем удобрения - мы помогаем достигать рекордных урожаев. Наши специалисты отбирают пробы почвы на глубине до 60 см, навигационная система фиксирует точку за-бора проб. На основании результатов планируемой урожайности, технологий обработки и других данных, мы разрабатываем индивидуальную программу минерального питания сельхозкультуры. Важно понимать, что правильное применение удобрений может принести ре-зультат, на 200% превышающий затраты, - рассказала Зоя Павлова, руководитель административно-технического департамента ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус».

Кстати

Собственное производство

Помимо отгрузки удобрений, предприятие наладило и собственное производство инноваци-онного продукта - КАС+S. Это жидкое серосодержащее удобрение не только дает прибавку урожая, но и увеличивает качество продукции. Для его хранения на предприятии используют как классические металлические резервуары, так и мягкие, изготовленные по французской технологии. Для желающих ЕвроХим предлагает эти гибкие танки, а также удобные еврокубы в аренду.

Открытие клиентского офиса совпало с выходом на рынок нового бренда Avrora™ для ком-плексных азотно-фосфорно-калийных удобрений. Его название неслучайно. Аврора - богиня утренней зари, а в горячую пору у фермера каждый час на счету. Ведь кто рано встает, тот непременно получит богатый урожай с помощью инновационных удобрений и консультаций специалистов ЕвроХим.