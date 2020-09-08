Когда в Краснодарском крае откроют кинотеатры и концертные площадки

Эпидобстановка позволяет ввести новые послабления Фото: Иван ВИСЛОВ

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев озвучил, наконец, позицию властей по поводу угрозы нового карантина в регионе.

- Я не знаю, что движет людьми, которые говорят, что карантин в крае будет 20 сентября. Номерной фонд до этого времени максимально заполнить? Товары в магазинах продать?Не надо спекулировать на пандемии. Обстановка в крае стабильная, - приводит слова губернатора телеграм-канал Красная35.

Более того, глава региона собирается озвучить ряд новых послаблений режима повышенной готовности.

- С Роспотребнадзором сейчас смотрим, какие еще послабления можно ввести, - сказал губернатор.

Ожидается, что в ближайшее время в Краснодарском крае вновь разрешат собирать концертные площадки и посещать кинотеатры.

- Сейчас мы возобновили учебный процесс в школах, вузах, колледжах и техникумах. Необходимо дождаться, не будет ли роста заболевания. Если все пройдет благополучно, можно будет ослаблять ограничения в деятельности кинотеатров, концертных площадок и т.д. Пока режим повышенной готовности губернатор Краснодарского края продлил до 18 сентября, - сообщила "КП" - Кубань" официальный представитель управления Роспотребнадзора в Краснодарском крае Ирина Воронкова.

К слову, эпидобстановку в крае оценивают как стабильно сложную, но, к счастью, без резких вспышек.