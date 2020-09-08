«Весь класс – на карантин»: В школе Адыгейска выявили коронавирус

Всем классам в школе выделили свой кабинет

Прошла только неделя нового учебного года, как в школе Адыгейска учеников отправили на карантин из-за коронавируса. Инфекцию нашли в старшем классе учебного заведения. Оказалось, что один мальчик принес вирус из дома, где болели родные.

- Семья школьника болела несколько дней, но при этом никто из членов не предполагал, что это коронавирус. Все думали – обычная простуда. Поэтому мальчика без сомнений отправляли в школу, - пояснили в больнице города.

По новым правилам при входе в школу всем измеряют температуру. В один из дней старшеклассника из-за жара не пустили на уроки и попросили сходить в больницу. Вся семья обратилась к медикам, у мальчика и его родителей взяли анализы на инфекцию – результаты пришли положительные. После этого весь класс, где учился парень, отправили на карантин.

- К сожалению, первая учебная неделя показала, что коварный вирус никуда не ушел и уже проявился в одной из школ города. По предписанию территориального отдела Роспотребнадзора весь класс, где учился заболевший, отправлен на карантин и переведен на дистанционное обучение. В школе проведен комплекс необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» глава Адыгейска Махмуд Тлехас.

Сейчас школьник вместе с родителями находится в больнице под наблюдением медиков. Другие контактировавшие с ним ученики в случае ухудшения здоровья тоже сдадут анализы на коронавирус. После случившегося глава Адыгейска призывал взрослых более ответственно относиться к своему здоровью и здоровью детей.

- Уважаемые родители, не отправляйте детей в школу даже с малейшими признаками простудных заболеваний. В сложившихся условиях к этому следует отнестись с особой серьезностью. Нам вместе нужно сделать все, чтобы начатый учебный год был успешно завершен в традиционном формате, - сказал мэр Адыгейска.

В настоящее время ситуация с распространением коронавируса в Адыгее стабильная, но напряженная. Эксперты считают, что обстановка может усложниться в связи с сезонной заболеваемостью.