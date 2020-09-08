Модель из кубанской станицы: кто такая новая невеста шеф-повара Ивлева

Константин Ивлев и его невеста Лера Куденкова Фото: instagram.com/lera_kudenkova

Самый известный шеф России Константин Ивлев после громкого развода с супругой Марией объявил о помолвке с 28-летней моделью и студенткой журфака МГУ Валерией Куденковой.

- Я сделал Лере предложение, - заявил Ивлев в эфире программы «Однажды».

КТО ТАКАЯ ВАЛЕРИЯ КУДЕНКОВА

О жизни Валерии Куденковой до знакомства с Констатином Ивлевым известно немного. Она родилась в кубанской станице Тамань на берегу моря.

Там и сейчас живут многочисленные родственники Валерии, знакомиться с ними этим летом приезжал и сам шеф. Ее бабушка более 40 лет трудится медсестрой в местной больнице.

Валерия Куденкова рассказывала, что получила экономическое образование в Ростове-на-Дону, а в 2012-м году переехала в Москву. Девушка мечтает стать телеведущей, поэтому поступила на журфак МГУ, где учится на четвертом курсе.

Ровно год назад она завела новый аккаунт в инстаграме, сообщив, что забыла пароль от старого. «Путешествую по миру, 20 стран» - указано в описании профиля. Своим подписчикам Валерия рассказала, что ее рост 170 сантиметров, а вес - 57 килограммов. Она увлекается медитацией, йогой и была вегетарианкой.

Следов от прошлого аккаунта девушки почти не осталось – он был наполнен довольно откровенными снимками с известных мировых курортов. В то время, когда Валерия его вела, она называла себя моделью.

Сейчас же она обустраивает новый дом и готовится к свадьбе. Правда, возлюбленные дату церемонии еще не назначили.

КАК ПОЗНАКОМИЛИСЬ КУДЕНКОВА И ИВЛЕВ

Валерия Куденкова рассказала, что Константин Ивлев обратил на нее внимание на рынке, когда она выбирала черешню.

- Я стояла и тихонечко ела грязную черешню с лотка и тут мне подружка говорит – смотри, на тебя шеф Ивлев смотрит! – поделилась девушка.

Сам Константин Ивлев говорит, что СМИ преувеличивают, называя Валерию разлучницей. Шеф уверят, что познакомился с ней только после развода со своей женой Марией. Брак длился 23 года, у супругов двое детей – 21-летний Матвей и шестилетняя Маруся. Они уже знакомы с невестой своего отца. Более того, Константин приготовил для них отдельные комнаты в новом доме, где он живет с Валерией.

Солидная разница в возрасте пару не смущает.

- Мне – 46, Лере – 28. Мне никогда не нравились ровесницы, нравились женщины чуть постарше. Так случилось, что мне стала интересна Лера. Но я не смотрел на возраст. Понятно, что ей было не 16, алкоголь можно было пить и не проверять паспорт. Когда ближе познакомились, я узнал, что ей 28 лет. Меня это вообще никак не напрягает, - говорит Константин Ивлев.

Валерия Куденкова говорит, что ей достался идеальный мужчина, который за все время ее ни разу не разочаровал даже в бытовых вопросах.

- Я Лере сделал предложение, потому что чем больше я ее узнаю, тем больше она мне нравится. Это был душевный порыв, - рассказал Ивлев.

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46-летнего Константина Ивлева не узнать: некогда довольно упитанный шеф-повар и ресторатор заметно постройнел. Оказывается, ведущий популярных шоу на канале «Пятница!» «Адская кухня» и «На ножах», не раз признававшийся в любви к жирной и калорийной пище, сел на строгую диету, которую разработал сам. Во-первых, Ивлев почти полностью исключил из рациона углеводы, позволяя себе лишь один кусочек хлеба и пару кубиков сахара в чай на завтрак (подробности)