В деле о гибели 37-летней женщины, чей труп выкрал из больницы депутат, нет фигурантов

Депутат не проходит в качестве подозреваемого в деле смерти Натальи Хацко

Спустя месяц после смерти при странных обстоятельствах 37-летней медсестры из Краснодара Натальи Хацко, следователи возбудили уголовное дело. Ранним утром, 2 августа, ее уже фактически безжизненное тело в больницу привез пьяный мужчина. Когда медики констатировали неестественную смерть и вызвали полицию, он выкрал труп Натальи и был таков.

Позже выяснится, что за рулем был депутат из станицы Калужской 39-летний Андрей Яковенко (имя и фамилия изменены)...

Наталья погибла от черепно-мозговой травмы

Он не давал проходу Наталье с тех пор, как она заявила о своем желании прекратить их роман. Любовь разрушила патологическая ревность Андрея. В день Наталье он мог звонить сотни раз. За неотвеченный вызов бил.

Когда припадки агрессии стали очевидными для Натальи и ее близких, она твердо решила порвать с ним. Вернулась к себе домой, сменила номер телефона. Но в небольшой станице, где все друг друга знают, скрыться от назойливого любовника не получилось.

В ту ночь, 1 августа, по словам подруг, он внезапно приехал за ней на вечеринку. Силой впихнул в люльку мотоцикла и увез. Никто из тех, кто был в тот вечер с ней рядом не догадался сообщить в полицию, что Яковенко в стельку пьян. Это был последний раз, когда ее видели живой.

С пробитой головой и всю в крови Наташу в больницу Яковенко привез уже на машине. А потом просто выкрал труп. Но в деле почему-то о доведении до самоубийства он не фигурирует пока даже как подозреваемый.

- Сейчас устанавливаются обстоятельства гибели женщины. Восстанавливается полная картина произошедшего. Получены результаты автотехнической судебной экспертизы, - сообщила "КП" - Кубань" Элла Тюкова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Статуса депутата и водительских прав Яковенко пока не лишен

Правоохранители предполагают, что Наталья Хацко сама выпрыгнула из мотоцикла на полном ходу...

Не лишен Яковенко пока ни водительских прав, ни депутатского статуса.

- Он подал заявление сам. И сегодня на сессии мы будем с депутатами решать этот вопрос, - пояснила "КП" - Кубань" глава Калужского поселения Гульфия Иванченко.

Между тем, адвокат семьи Натальи Евгения Лещенко уверена, что следствие идет по ложному пути.

- О каком самоубийстве может идти речь, когда человека насильно усадили в люльку мотоцикла и увезли. Об этом говорят свидетели. Наталья Хацко, если и выпрыгнула на ходу, чему нет никаких доказательств, то только, чтобы спастись от расправы. Но уголовное дело по поводу доведения до самоубийства возбуждено в отношении неустановленного лица. То есть Яковенко не проходит пока даже как подозреваемый, - рассказала "КП"- Кубань" защитник. - Более того, идет проверка по факту доведения до попытки самоубийства его самого.

"Комсомолка" попыталась поговорить с самим Андреем Яковенко, но он бросил трубку, только услышав имя Натальи Хацко.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Пьяный депутат на Кубани убил подругу, а потом выкрал ее труп из больницы

Но спустя месяц его не лишили ни прав, ни статуса [фото]