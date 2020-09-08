Ливни в Краснодарском крае никак не повлияли на уровень пересыхающего водохранилища

Воды в Кубани в районе Краснодара больше не стало Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Сентябрь в Краснодарском крае начался с ливней. Осадками накрыло Краснодар, Новороссийск, Анапу. Дожди прошли и в соседней Карачаево-Черкесии. Однако на уровне высыхающего Краснодарского водохранилища осадки в бассейне Кубани сказались незначительно.

По данным на 8 сентября приток воды составляет всего 50 кубометров в секунду при расходе в 70. Уровень воды в Краснодарском водохранилище составляет 25,68 метра, что на 17 сантиметров ниже уровня мертвого объема.

- В первую очередь это связано с тем, что влагу забрала высохшая почва, испытывающая дефицит осадков, - отмечают синоптики.

Дожди в горах привели к увеличению притока воды в Усть-Джегутинское водохранилище, это позволило увеличить забор из Кубани для Невинномысского канала до 50 кубометров в секунду. Поэтому на Краснодарском водохранилище прошедшие осадки пока никак не отражаются.

Исправить ситуацию и наполнить объем оно сможет, только если осень будет дождливой, а зима в горах – снежной.

- Один залповый дождь, даже если он пройдет по всему региону, ситуацию не исправит. Сухой грунт заберет эту воду в первую очередь, на накопление воды в Краснодарском водохранилище уйдут месяцы, - отмечает доцент кафедры водных биоресурсов и аквакультуры Кубанского госуниверситета Алексей Абрамчук.

Ближайшие прогнозы синоптиков говорят о том, что 9 сентября в Краснодарском крае и в бассейне Кубани пройдут сильные дожди, грозы и град. Ветер местами усилится до 18 метров в секунду.

- Сентябрь будет теплым повсеместно. В Краснодарском крае средняя месячная температура ожидается на два градуса выше нормы. Это значит, что сентябрь будет очередным месяцем лета для жителей Кубани. При этом аномального количества осадков за месяц не ожидается, - говорят в Гидрометцентре России.

По агрометеорологическим прогнозам погода для сева озимых во второй половине сентября будет преимущественно удовлетворительной.

Серьезных похолоданий стоит ждать в октябре, а в ноябре в Краснодарский край вернется традиционное «бабье лето».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Краснодарское водохранилище

Форсированный уровень 35,23 метра. Объем - 2590 млн м3

Нормальный подпорный уровень – 32,75 метра. Объем 1798 млн м3

Минимально допустимый уровень – 25,85 метра. Объем 192 млн м3

Состояние на 8 сентября. Уровень 25,68 метра (приток 50 м3/сек, расход 70 м3/сек). Объем 173 млн м3

НАГЛЯДНО

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